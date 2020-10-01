В России за сутки умерли 169 человек с коронавирусом

Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

За последние сутки в России умерли 169 заразившихся коронавирусом, передает оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 20 891.

Больше всего смертей от коронавируса за прошедшие сутки зарегистрировали в Москве и Санкт-Петербурге — 24 и 22 соответственно. Следом за ними идут Ростовская область (9), Дагестан (8), Подмосковье и Иркутская область (по 6 летальных исходов). В других регионах суточное число смертей от COVID-19 колеблется от нуля до пяти.

Самая высокая летальность от коронавируса в России зафиксирована в Санкт-Петербурге — 6,86%, следует из расчетов Yandex DataLens, выполненных на основе информации от оперативного штаба. В первую тройку по этому показателю также вошли Дагестан (4,65%) и Тверская область (3,87%). В Москве, согласно этим данным, летальность составляет 1,78%. Ни одной смерти от COVID-19 не зарегистрировано лишь в двух российских регионах из 85 — в Сахалинской области и Ненецком автономном округе.

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