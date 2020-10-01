Режиссер фильма о Нагорном Карабахе оценил отмену его показа на ММКФ

По словам Дживана Аветисяна, показ отменили в первый же день эскалации конфликта в регионе. Создатели картины болезненно отнеслись к этому решению и попросили его пересмотра

Кадр из фильма «Врата в рай»

Отмена оргкомитетом Московского Международного кинофестиваля показа фильма «Врата в рай», рассказывающего о работе фронтовых операторах во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 90-е годы, вызвало глубокое сожаление у его создателей. Об этом РБК рассказал режиссер картины Дживан Аветисян.

«Буду искренен. Это очень оскорбило меня как человека и как автора фильма. Фестивали, на мой взгляд, никогда не должны поддаваться политическому влиянию, насколько бы сильным это влияние ни было. В противном случае, кинофестивали перестали бы быть лучшим звеном представления искусства общественности. Я глубоко сожалею о таком решении», — заявил режиссер.

Ранее программный директор фестиваля Кирилл Разлогов сообщил, что показ фильма в рамках ММКФ отменен из-за соображений безопасности. «Когда началась эскалация военных действий, было принято решение, что, во избежание столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве и вокруг Карабаха, мы воздержимся от показа картины, хотя картина хорошая», — сказал Разлогов.

По мнению Аветисяна, отмена показа является политическим решением. «Естественно, это не только решение господина Разлогова, разумеется, оно было принято на самом высоком уровне. Что очень печально и болезненно как для меня — кинорежиссера, так и для моих иностранных продюсеров и международной команды», — поделился создатель картины.