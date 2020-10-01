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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Режиссер фильма о Нагорном Карабахе оценил отмену его показа на ММКФ

По словам Дживана Аветисяна, показ отменили в первый же день эскалации конфликта в регионе. Создатели картины болезненно отнеслись к этому решению и попросили его пересмотра
Кадр из фильма &laquo;Врата в рай&raquo;
Кадр из фильма «Врата в рай»

Отмена оргкомитетом Московского Международного кинофестиваля показа фильма «Врата в рай», рассказывающего о работе фронтовых операторах во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 90-е годы, вызвало глубокое сожаление у его создателей. Об этом РБК рассказал режиссер картины Дживан Аветисян.

«Буду искренен. Это очень оскорбило меня как человека и как автора фильма. Фестивали, на мой взгляд, никогда не должны поддаваться политическому влиянию, насколько бы сильным это влияние ни было. В противном случае, кинофестивали перестали бы быть лучшим звеном представления искусства общественности. Я глубоко сожалею о таком решении», — заявил режиссер.

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Фото:Сергей Гунеев / РИА Новости

Ранее программный директор фестиваля Кирилл Разлогов сообщил, что показ фильма в рамках ММКФ отменен из-за соображений безопасности. «Когда началась эскалация военных действий, было принято решение, что, во избежание столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве и вокруг Карабаха, мы воздержимся от показа картины, хотя картина хорошая», — сказал Разлогов.

По мнению Аветисяна, отмена показа является политическим решением. «Естественно, это не только решение господина Разлогова, разумеется, оно было принято на самом высоком уровне. Что очень печально и болезненно как для меня — кинорежиссера, так и для моих иностранных продюсеров и международной команды», — поделился создатель картины.

Он сообщил, что фильмом заинтересовалась отборочная комиссия, и сначала он был выбран для показа в официальной внеконкурсной программе — об этом было упомянуто в официальном приглашении. Аветисян отметил, что письмо об отмене показа «Врата в рай» поступило в первый же день эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, 27 сентября.

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Фото:Aziz Karimov / Reuters

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Режиссер заявил, что иностранные продюсеры картины из Литвы, США, Германии, Франции, Болгарии, Чехии, Италии обратились к Разлогову с просьбой пересмотреть решение об отмене показа. «Этот фильм ни в какой форме не пропагандирует ненависть или агрессию по отношению к Азербайджану. Фактически, он способствует миру, который сегодня необходим не только Армении или Азербайджану, но и всей планете», — подчеркнул Аветисян. Он добавил, что создатели все еще надеются, что работу все же покажут на ММКФ 4 октября.

Сюжет картины «Врата в рай» рассказывает о воевавшем в 90-е годы журналисте Роберте Стенвале, который приезжает в Нагорный Карабах уже в 2016 году. Он встречает дочь своего коллеги — пропавшего в 1992 году на фронте фоторепортера Эдгара Мартиросяна. Стенваль вспоминает, что не помог товарищу и выдал его снимки за свои.

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Конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах длится с конца 80-х годов. Баку считает Карабах своей территорией, хотя проживают там в основном армяне. В 1991 году регион провозгласил независимость, но не был признан. С 1992 по 1994 годы Азербайджан безрезультатно пытался вернуть его под контроль, после чего стороны договорились о прекращении огня. В июле 2020 года на границе Нагорного Карабаха вспыхнули бои, но затихли через неделю. Новое обострение в регионе продолжается с 27 сентября — Азербайджан, Армения и Нагорно-карабахская республика ввели военное положение и объявили мобилизацию. В боевых действиях применяются танки, авиация, артиллерия. С обеих сторон есть погибшие и раненые, в том числе и среди мирного населения.

Авторы
Майя Бобенко, Михаил Котляр
Нагорный Карабах ММКФ фильм фестиваль
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