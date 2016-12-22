Дагестан стал регионом с самым большим числом сторонников ЗОЖ в России

Хуже всего с приверженностью здоровому образу жизни обстоят дела на Дальнем Востоке

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Агентство «РИА Рейтинг» провело исследование, в котором оценило российские регионы по числу сторонников ЗОЖ. Самым здоровым регионом России стал Дагестан.

Республика набрала в исследовании 91,9 баллов. В целом, именно регионы Кавказа оказались на лидирующих строчках рейтинга — вслед за Дагестаном в списке идут Чеченская республика (89,8) и Кабардино-Балкария (80,6). В топ-пять также вошли Краснодарский край (79,6) и республика Ингушетия (77,9). За пределами Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в лидерах рейтинга оказались пензенская область (77,4 балла, 7-е место) Рязанская область (77,1, 8-е место) и Тамбовская область (76,4, 9-е место).

Антирейтинг регионов по числу приверженцев ЗОЖ возглавили субъекты, расположенные на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. регионом с наименьшим числом сторонников ЗОЖ оказалась Еврейская автономная область, занявшая последнюю, 85-ю строчку. Немногим лучше обстоят дела на Камчатке, в Магаданской области и Забайкальском крае.

Как уточняет «РИА Новости», рейтинг рассчитывался на основе восьми показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда. Лидерство северокавказских республик во многом определяется тем. что для них характерны невысокий уровень потребления табачных изделий и алкогольной продукции, и низкая доля занятых на работе с вредными и опасными условиями труда.

В начале августа Минздрав подвел итоги 2017 года по уровню заболеваемости в различных регионах. «Самым здоровыми» регионами России, согласно статистике ведомства, стали Кабардино-Балкария, Чечня и Курская область. Аутсайдерами списка стали Алтайский край, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.

В соответствии с федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», подготовленным Минздравом, ведомство предлагает до 2024 года направить 3 млрд руб. на пропаганду здорового образа жизни. Всего за шесть лет Минздрав рассчитывает сделать сторонниками ЗОЖ 60% россиян.