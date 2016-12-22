Минздрав потратит 3 млрд руб. на привлечение россиян к ЗОЖ

Министерство здравоохранения предлагает направить до 2024 года почти 3 млрд руб. из федерального бюджета на мотивирование россиян к здоровому образу жизни (ЗОЖ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на паспорт федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

Проектом предусматривается, что с 2018 по 2024 год ежегодно на информационные кампании будет направляться 403,5 млн руб. Всего на кампании по мотивированию россиян к ЗОЖ планируется потратить 2,825 млрд руб.

В качестве целевого показателя проект устанавливает снижение уровня потребления табака с 30% до 27% к 2024 году. Кроме того, предполагается сокращение смертности мужчин трудоспособного возраста с 718 до 530 человек на 100 тыс., а также снижение числа абортов (за исключением абортов по медицинским показаниям) с 9,6 (на конец 2017 года) до 6,9 на 1 тыс. женщин фертильного возраста.

Программа будет реализовываться в рамках национального проекта «Демография».

В конце мая глава Минздрава Вероника Скворцова заявляла, что к 2024 году планируется увеличить долю приверженцев здорового образа жизни. По ее словам, в настоящее время около 40% россиян являются приверженцами ЗОЖ, за ближайшие пять-шесть лет планируется увеличить это число не менее чем до 60% граждан.

В конце марта опрос ВЦИОМ показал, что доля россиян, регулярно занимающихся спортом, выросла с 16% в 2015 году до 25% в 2018 году. В другом исследовании было показано, что три четверти россиян ведут спортивный образ жизни.