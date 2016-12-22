Минздрав назвал самые «здоровые» и «больные» российские регионы

Минздрав России назвал регионы, в которых, по данным за 2017 год, зафиксировано наибольшее и наименьшее число болезней среди граждан. Об этом сообщает RT.

Лидером по здоровью населения является Кабардино-Балкария: на 100 тыс. жителей приходится 95473,8 случаев заболевания. Следом идут Чечня (112108,9), Курская область (115123,6), Тыва (115621,4) и Астраханская область (115921,2).

Наибольшее число заболеваний зарегистрировано в Алтайском крае (253429,5), Санкт-Петербурге (236874,7), Ненецком автономном округе (230700,8), Карелии (230371,7) и Республике Коми (230230,4).

В среднем по России в 2017 году было зафиксировано 161776 случаев заболевания на 100 тыс. жителей.

В середине июля Минздрав сообщал об увеличении числа инфицированных ВИЧ в Москве на 20,4% в 2017 году. При этом на Чукотке и в Тыве рост случаев заболевания составил 151,7 и 133,3% соответственно. В ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава сообщали, что число инфицированных ВИЧ выросло не из-за динамики заболеваемости, а из-за корректировки статистики и расширения охвата обследования населения.