Росавиация назвала число задержанных в Москве рейсов из-за атаки дронов

Из-за ограничений на полеты в Жуковском, Внуково и Домодедово на фоне атаки дронов было задержано в общей сложности 74 рейса. Еще 43 самолета перенаправили на запасные аэродромы

В трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Жуковском — из-за введенных ночью ограничений на полеты задержали суммарно 74 рейса, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что ограничения на работу аэропортов вводились ночью и утром 1 сентября для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэродромы «ушли» 43 ВС (воздушных судна. — РБК), следовавших в эти аэропорты. На вылет в перечисленных выше аэропортах было задержано суммарно 74 рейса», — написал Кореняко.

В ночь на 1 сентября на подлете к Москве сбили 11 дронов, сообщил мэр города Сергей Собянин. Дроны уничтожили в том числе в Раменском, Одинцовском, Ленинском городских округах, в окрестностях Ступино и Подольска. Два из них пытались атаковать Московский НПЗ, из-за падения одного беспилотника там начался пожар в техническом помещении.

Минобороны отчиталось об уничтожении ночью 158 беспилотников над российскими регионами, в том числе двух — над Москвой и семи — над Московской областью. Позднее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Ярославлю.