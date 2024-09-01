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Военная операция на Украине ,  
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Росавиация назвала число задержанных в Москве рейсов из-за атаки дронов

Росавиация: в трех аэропортах Москвы из-за ограничений задержали 74 рейса
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Из-за ограничений на полеты в Жуковском, Внуково и Домодедово на фоне атаки дронов было задержано в общей сложности 74 рейса. Еще 43 самолета перенаправили на запасные аэродромы

В трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Жуковском — из-за введенных ночью ограничений на полеты задержали суммарно 74 рейса, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что ограничения на работу аэропортов вводились ночью и утром 1 сентября для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэродромы «ушли» 43 ВС (воздушных судна. — РБК), следовавших в эти аэропорты. На вылет в перечисленных выше аэропортах было задержано суммарно 74 рейса», — написал Кореняко.

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В ночь на 1 сентября на подлете к Москве сбили 11 дронов, сообщил мэр города Сергей Собянин. Дроны уничтожили в том числе в Раменском, Одинцовском, Ленинском городских округах, в окрестностях Ступино и Подольска. Два из них пытались атаковать Московский НПЗ, из-за падения одного беспилотника там начался пожар в техническом помещении.

Минобороны отчиталось об уничтожении ночью 158 беспилотников над российскими регионами, в том числе двух — над Москвой и семи — над Московской областью. Позднее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Ярославлю.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
аэропорт Внуково аэропорт Домодедово Аэропорт Жуковский Росавиация беспилотники
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