Во Внуково задержали рейсы на прилет и вылет

В аэропорту Внуково на юго-западе Москвы задержаны на прилет и вылет несколько рейсов, свидетельствуют данные онлайн-табло.

Задерживаются рейсы в турецкие города — Анталью, Даламан, Стамбул. В частности, готовившийся к вылету в 13:25 мск самолет в Анталью отправится в 18:55 мск. Перенесен вылет воздушного судна в армянский Гюмри.

Также задержаны рейсы в российские города, в частности, в Псков и Петербург.

Время вылета самолетов перенесли в аэропорту Домодедово. Согласно данным онлайн-табло, время вылета изменилось для рейсов в Екатеринбург, Касабланку, Дубай, Омск.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил об 11 сбитых в Московской области украинских БПЛА. Дроны уничтожили в Раменском, Одинцовском, Ленинском округах, Ступине и Подольске. В техническом помещении Московского НПЗ после падения беспилотника началось локальное возгорание.