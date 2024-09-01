Во Внуково задержали рейсы на прилет и вылет
В аэропорту Внуково на юго-западе Москвы задержаны на прилет и вылет несколько рейсов, свидетельствуют данные онлайн-табло.
Задерживаются рейсы в турецкие города — Анталью, Даламан, Стамбул. В частности, готовившийся к вылету в 13:25 мск самолет в Анталью отправится в 18:55 мск. Перенесен вылет воздушного судна в армянский Гюмри.
Также задержаны рейсы в российские города, в частности, в Псков и Петербург.
Время вылета самолетов перенесли в аэропорту Домодедово. Согласно данным онлайн-табло, время вылета изменилось для рейсов в Екатеринбург, Касабланку, Дубай, Омск.
Ранее мэр города Сергей Собянин заявил об 11 сбитых в Московской области украинских БПЛА. Дроны уничтожили в Раменском, Одинцовском, Ленинском округах, Ступине и Подольске. В техническом помещении Московского НПЗ после падения беспилотника началось локальное возгорание.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят