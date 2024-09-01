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Во Внуково задержали рейсы на прилет и вылет

В аэропорту Внуково на юго-западе Москвы задержаны на прилет и вылет несколько рейсов, свидетельствуют данные онлайн-табло.

Задерживаются рейсы в турецкие города — Анталью, Даламан, Стамбул. В частности, готовившийся к вылету в 13:25 мск самолет в Анталью отправится в 18:55 мск. Перенесен вылет воздушного судна в армянский Гюмри.

Также задержаны рейсы в российские города, в частности, в Псков и Петербург.

Время вылета самолетов перенесли в аэропорту Домодедово. Согласно данным онлайн-табло, время вылета изменилось для рейсов в Екатеринбург, Касабланку, Дубай, Омск.

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