«СберСтрахование»: Россияне готовы платить 180 тыс. руб. в год за учебу в вузе

Россияне рассказали, сколько готовы тратить на учебу в вузах

Россияне в среднем готовы платить за обучение в вузе 180 тыс. руб. в год, но при этом откладывают на учебу только 6,5% респондентов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В среднем россияне готовы тратить на обучение в вузе 180 тыс. руб. в год, следует из результатов опроса компании «СберСтрахование жизни».

При этом откладывают на собственное образование или на учебу детей 6,5% россиян. Среди тех, кто откладывает на учебу, больше всего людей в возрасте до 30 лет — 11%.

Исследование проводилось в конце июня 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.

«Сумма вложений в непрерывное образование оценивается в среднем в 1,375 млн рублей», — говорится в сообщении.

«СберСтрахование» отмечает, что средняя сумма, в которую россияне оценивают годовое обучение в вузе, выросла по сравнению с 2022 годом, тогда она составляла 175 тыс. руб., а стоимость непрерывного образования, напротив, была выше — 1,8 млн руб. «При этом 10% участников опроса заявляли, что откладывают средства на оплату обучения», — отметили авторы исследования.

Доля тех, кто считает, что учиться нужно на протяжении всей жизни, сократилась с 34% в 2022-м до 27,2% в текущем году.

Большинство (54%) респондентов считают, что достаточно получить одно высшее образование, — в прошлом году такой точки зрения придерживалась ровно половина опрошенных. При этом 7,4% считают необходимым получить второе высшее (против 6% в 2022-м), 6% хотят степень кандидата (было 5%), а 5,4% видят необходимость в степени доктора наук (в 2022-м их было 5%).

Чаще других необходимость второго высшего образования называли жители Москвы (14%), Санкт-Петербурга (11%), Волгограда, Кемерова и Томска (по 10%). Перспектива получения кандидатской степени больше всего привлекает москвичей (10%), а докторской — махачкалинцев (17%).

Подавляющее большинство (81%) опрошенных считают главной целью обучения быстрое построение карьеры и высокий доход, следом идет возможность получить интересную работу (9,2%).

Ведущие российские университеты в 2023/2024 году повысили стоимость обучения в среднем на 12%, писали «Ведомости» в начале августа. При этом издание оценивало цены не по всем направлениям, а по тем, которые Минобрнауки называет наиболее популярными. Это, в частности, «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика», «журналистика».