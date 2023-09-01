В России изменились правила поездок на поездах

РЖД: в поезда и на вокзалы не будут пускать не прошедших досмотр пассажиров

С 1 сентября вступили в силу обновленные правила пассажирских перевозок. Так, в поезда не будут пускать пассажиров в «зловонной одежде» или тех, кто отказался от досмотра, а мелким собакам понадобятся намордники и билеты

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Пассажиров, которые отказались от досмотра, с 1 сентября перестанут пускать в поезда и на железнодорожные вокзалы. Это следует из новых правил перевозок РЖД, они вступили в силу с этого момента и будут действовать до 2029-го года.

Также РЖД расширили список документов, удостоверяющих личность, с помощью которых можно купить билет. Теперь он состоит из 20 пунктов и включает справку об освобождении из мест лишения свободы, вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, удостоверение личности моряка и другие документы. В прежней версии правил, которые утратили силу 1 сентября, были перечислены только паспорт, военный билет, удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о рождении.

Новые правила также позволяют продавать билеты на поезда по паспорту и свидетельству о рождении, срок действия которых истек в связи с возрастом замены документов. Теперь сделать это можно в течение 90 дней с момента вступления в возраст, который предполагает получение паспорта или его замену. Ранее приобрести билет, если наступил момент обмена документов по возрасту, было невозможно.

Также в правилах закреплено право у пассажиров верхних полок поездов дальнего следования садиться за столик около нижней полки для приема пищи — на 30 минут утром и вечером, а также на час в обед. В вагонах теперь строго запрещается курение табака или кальянов, потребление никотиносодержащей продукции, а также использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления — кроме слуховых аппаратов и наушников.

Новыми правилами пассажирам запрещается находиться в поездах в грязной и плохо пахнущей одежде. Их не будут допускать в вагоны.

Кроме того, нельзя вести торговлю или собирать деньги на благотворительность — правилами запрещается использовать вагоны и ж/д инфраструктуру для предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также благотворительной деятельности без письменного разрешения перевозчика.

Уточнены правила перевозки в поездах дальнего следования мелких домашних животных, собак, кошек и птиц. Так, мелкие собаки без клетки или контейнера могут перевозиться в поездах дальнего следования только по правилам для крупных собак — на полу отдельного купе, в котором они перевозятся, в намордниках, с поводком и под контролем владельца. В пригородных поездах нужно будет покупать билеты для всех мелких домашних животных: собак, кошек, и даже птиц. Размер платы устанавливается перевозчиком и не может превышать 25% от стоимости проезда взрослого пассажира по аналогичному маршруту.

Кроме того, из поездов и электричек запрещено высаживать безбилетных пассажиров в возрасте до 16 лет. Сотрудники РЖД будут обязаны передавать их представителям органов внутренних дел.