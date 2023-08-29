Минтранс уточнил список документов для покупки билетов на поезд

Пассажиры поездов дальнего следования могут купить билеты не только по паспорту, но и по удостоверению личности военнослужащего или моряка, виду на жительство иностранца, справке об освобождении из мест лишения свободы

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Минтранс уточнил список документов, удостоверяющих личность, по которым можно купить билеты на поезда дальнего следования. Подробный перечень приведен в приказе ведомства от 5 сентября 2022 года. Он вступит в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать до 2029-го.

Билеты можно приобрести по следующим документам:

паспорту — внутригражданскому, заграничному, дипломатическому, служебному, паспорту гражданина СССР, паспорту иностранного гражданина;

свидетельству о рождении (для пассажиров младше 14 лет);

временному удостоверению личности гражданина России,

удостоверению личности военнослужащего или моряка; военному билету военнослужащих и курсантов военных образовательных организаций;

справке об освобождении из мест лишения свободы; документу, удостоверяющему личность осужденного;

виду на жительство иностранца или лица без гражданства; свидетельству о возвращении из стран СНГ; справке о следовании иностранца в посольство своей страны;

другим документам, удостоверяющим личность иностранца или лица без гражданства.

В прежней версии документа, который утратит силу 1 сентября, среди таких документов были перечислены паспорт, военный билет, удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о рождении.

В первом квартале 2024 года Минтранс и РЖД планируют провести эксперимент по верификации пассажиров поездов дальнего следования по биометрии, сообщал «Коммерсантъ». Нововведение призвано избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть в поезд. Эксперты отмечали, что для этого вагоны поездов нужно будет оснастить планшетами с камерами.