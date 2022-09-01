В России за сутки выявили почти 50 тыс. заболевших COVID-19

В больницы за сутки попали 4128 человек. Умерли 95 заболевших, выздоровели 38 940 россиян

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За последние сутки в России заразились коронавирусом 49 761 человек, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее число заразившихся составило 46 321 человек.

Умерли 95 заболевших, выздоровели 38 940 россиян. В больницы за сутки попали 4128 человек, на 2,5% меньше по сравнению с 31 августа, когда госпитализировали 4232 заболевших.

За все время пандемии коронавирусом в России заразились 19,5 млн человек, более 380 тыс. больных COVID-19 умерли.

Суточное число зараженных коронавирусом растет с начала августа. Максимальное c марта количество новых случаев COVID в России за сутки было зафиксировано 27 августа — тогда коронавирус диагностировали у 47 093 россиян.

Роспотребнадзор посоветовал регионам рекомендовать жителям масочный режим, если показатель заболеваемости составит выше 50 случаев на 100 тыс. населения. Власти Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Татарстана, Кемеровской и Нижегородской областей, а также Хакасии уже рекомендовали населению носить маски. Обязательное их ношение закрепили власти Алтая, Бурятии и Еврейской автономной области.

Как в России развивается эпидемия коронавируса Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц Данные по России i