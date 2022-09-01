В России за сутки выявили почти 50 тыс. заболевших COVID-19

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (-0,36) Инвестиции, 31 авг, 16:08
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 60,24 (-0,13) Инвестиции, 31 авг, 16:08
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 12:54
Дерзкие и неожиданные: как звезды оделись на кинофестиваль в Венеции Стиль, 12:54
«Несчастливый» для Абаскаля арбитр рассудит матч «Спартак» — «Зенит» Спорт, 12:54
Серена Уильямс установила на US Open рекорд для теннисисток старше 40 лет Спорт, 12:51
Лавров счел фантастическими слова Бербок о поддержке Киева во вред немцам Политика, 12:49
Силовики допустили самоубийство погибшего главы совета директоров ЛУКОЙЛа Общество, 12:44
ЖКХ, УК и доли: как изменится жизнь собственников квартир в многоэтажках Недвижимость, 12:41
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 12:31
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Программа для скрытого майнинга Nitrokod заразила компьютеры в 11 странах Крипто, 12:27
Почему исключать из показов рекламы аудиторию 55+ — значит, терять деньги Pro, 12:20
Власти США запретили продавать продукцию Nvidia в Россию и Китай Технологии и медиа, 12:19
Ветеран «Спартака» назвал трансфер Кокорина шансом для него «найти игру» Спорт, 12:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:13
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 12:06
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки выявили почти 50 тыс. заболевших COVID-19

В больницы за сутки попали 4128 человек. Умерли 95 заболевших, выздоровели 38 940 россиян
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За последние сутки в России заразились коронавирусом 49 761 человек, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее число заразившихся составило 46 321 человек.

Умерли 95 заболевших, выздоровели 38 940 россиян. В больницы за сутки попали 4128 человек, на 2,5% меньше по сравнению с 31 августа, когда госпитализировали 4232 заболевших.

За все время пандемии коронавирусом в России заразились 19,5 млн человек, более 380 тыс. больных COVID-19 умерли.

В России выросло число госпитализаций и смертей от COVID
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Суточное число зараженных коронавирусом растет с начала августа. Максимальное c марта количество новых случаев COVID в России за сутки было зафиксировано 27 августа — тогда коронавирус диагностировали у 47 093 россиян.

Роспотребнадзор посоветовал регионам рекомендовать жителям масочный режим, если показатель заболеваемости составит выше 50 случаев на 100 тыс. населения. Власти Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Татарстана, Кемеровской и Нижегородской областей, а также Хакасии уже рекомендовали населению носить маски. Обязательное их ношение закрепили власти Алтая, Бурятии и Еврейской автономной области.

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

Читайте на РБК Pro
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Graeme Robertson / Getty Images Как россиянину открыть счет в иностранном банке
Инструкции
Pro
Как шведский издатель видеоигр получил права на «Властелина колец»
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Мифы о зумерах: как работать с теми, кто родился после 1995 года
Исследования
Pro
Как удаленщики судятся с работодателями — советы, как действовать бизнесу
Инструкции
Pro
Какие варианты для релокации капитала остались у россиян: 5 юрисдикций
Статьи
Pro
Фото: Wikimedia Commons «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта
Статьи
Pro
«Я за месяц заработал $110 млн»: как акции сети BBBY стали новым «мемом»
Статьи
Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова
коронавирус COVID-19 статистика
Материалы по теме
В России выросло число госпитализаций и смертей от COVID
Общество
В Роспотребнадзоре заявили, что дети стали чаще болеть COVID-19
Общество
В России обнаружили 46,3 тыс. заболевших COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter