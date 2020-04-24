Умер возглавлявший совет директоров ЛУКОЙЛа 20 лет Валерий Грайфер

Умер Валерий Грайфер, которому в конце 2019 года исполнилось 90 лет. С 2000 года он бессменно руководил советом директоров ЛУКОЙЛа, но в новый состав кандидатов не вошел

Валерий Грайфер (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Председатель совета директоров крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Валерий Грайфер умер на 91-м году жизни. Об этом РБК рассказали его знакомый, источник в ЛУКОЙЛе и его подрядчике. РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Грайфер в 1985–1992 годах был заместителем министра нефтяной промышленности СССР и начальником Главного тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности. В это время будущий президент и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов возглавлял «Когалымнефтегаз» Главтюменнефтегаза Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР, а затем был заместителем и первым заместителем руководителя этого министерства.

В 1992 году Грайфер стал руководителем РИТЭКа («дочка» ЛУКОЙЛа), а с 2000 года был председателем совета директоров ЛУКОЙЛа. Но в марте 2020 года компания опубликовала список кандидатов в новый совет директоров, который будет избран на годовом собрании в июне. В этот список Грайфер уже не вошел.

Новым председателем станет нынешний зампред, первый исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛа по разведке и добыче Равиль Маганов, говорил тогда РБК источник, близкий к компании.

В ноябре 2019 года Ракушечное месторождение ЛУКОЙЛа в российском секторе акватории Каспийского моря переименовали в месторождение имени Грайфера. «Изменение названия одного из каспийских месторождений компании приурочено к юбилею Валерия Грайфера, председателя совета директоров ЛУКОЙЛа, внесшего значительный вклад в развитие нефтяной отрасли России», — сообщала пресс-служба компании.