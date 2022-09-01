В школах 45 регионов России появятся советники по воспитательной работе

С 1 сентября эта должность стала обязательной в 45 субъектах. Советник будет организовывать досуг детей: водить их в театры, устраивать спортивные мероприятия. В школах этих же регионов появятся центры детских инициатив

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В 45 регионах России появятся советники директоров школ по воспитанию. Они будут организовывать внеучебную деятельность детей и взаимодействие школ с детскими общественными объединениями.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркивал, что работа советников не будет связана с идеологическим контролем. Они возьмут на себя только организационные вопросы: будут устраивать спортивные мероприятия, походы в театры и музеи. В этой должности, по словам Кравцова, должны работать выпускники педагогических вузов, которые «говорят со школьниками на одном языке».

Исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ), которое занимается отбором советников, Ирина Плещева рассказала, что их основной задачей будет общение с молодежью. При этом особое внимание должно уделяться подросткам, которых задерживали на несанкционированных акциях протеста, подчеркнула она.

О планах создать должность советника по воспитательной работе Минпросвещения сообщило еще в 2020 году, а в марте 2021-го такие сотрудники появились в школах в десяти пилотных регионах: в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, Ставропольском крае и Севастополе. Ввести обязательную должность советника по воспитанию в 45 регионах России в 2022/23 учебном году и в остальных регионах в 2023/2024 году поручил президент Владимир Путин. Ответственными за выполнение этой задачи он назначил премьер-министра Михаила Мишустина и высших должностных лиц субъектов.

В феврале 2022 года должность «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» появилась в утвержденной правительством обновленной номенклатуре педагогических работников.

На странице конкурса, который проводит РДШ, зарегистрировать свою кандидатуру могут педагоги из 46 субъектов России. Это

Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Пермский, Ставропольский края, Астраханская, Брянская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Тамбовская, Томская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области, республики Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Карелия, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Чувашия, ХМАО, ЯНАО и Севастополь.

Читайте на РБК Pro Pro Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Статьи Pro В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит Статьи Pro Имя нам регион: удаленка заменяет в компаниях москвичей провинциалами Имя нам регион: удаленка заменяет в компаниях москвичей провинциалами Статьи Pro Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Статьи Pro Зависть: как превратить токсичное чувство в продуктивное Зависть: как превратить токсичное чувство в продуктивное Инструкции Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции Pro Кто сегодня диктует правила на рынке аренды коммерческой недвижимости Кто сегодня диктует правила на рынке аренды коммерческой недвижимости Статьи Pro В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив Инструкции

Кроме того, с 1 сентября в школах тех же субъектов, где вводится должность советника, появятся центры детских инициатив — пространства, где ученики смогут работать над собственными внеклассными проектами. Так, более 800 центров появятся в школах Свердловской области, более 350 — в Чувашии.