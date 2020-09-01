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Еврокомиссия потребовала от Венгрии отменить решение о закрытии границ

Решение Венгрии вновь закрыть границы из-за угрозы распространения COVID-19 нарушает целостность Шенгенской зоны, пояснили в Еврокомиссии
Очередь из автомобилей на австро-венгерской границе после введения запрета на въезд иностранцев
Очередь из автомобилей на австро-венгерской границе после введения запрета на въезд иностранцев (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Венгрия должна отменить решение о закрытии границ, принятое из-за угрозы распространения новой волны пандемии, поскольку оно нарушает целостность Шенгенской зоны. Об этом в своем Twitter заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

«Сегодня [еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права] Дидье Рейндерс и я направляем письмо правительству Венгрии, напоминая о важности целостности Шенгенской зоны и применения пограничных мер недискриминационным образом ко всем гражданам и резидентам ЕС. Любые меры, которые не соответствуют этим основополагающим принципам законодательства союза, безусловно, должны быть немедленно отменены», — написала она.

По словам Юханссон, Еврокомиссия в ближайшее время свяжется с венгерскими властями, чтобы запросить дополнительную информацию насчет решения о закрытии границ.

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Фото: Kacper Pempel / Reuters

Венгрия с 1 сентября запретила въезд иностранцам. Она стала первой страной Евросоюза, которая вновь закрыла границы, после того как в июне государства, входящие в Шенгенскую зону, смягчили большую часть ограничений на передвижения в ней. Исключения сделаны лишь для военных конвоев, перевозок гуманитарной помощи, дипломатических и деловых визитов. Граждане Венгрии после возвращения должны будут пройти двухнедельный карантин или предоставить два отрицательных теста на коронавирус.

В то же время в Венгрию смогут попасть граждане Польши, Чехии и Словакии, которые ранее забронировали тур по стране, сообщил в Facebook глава МИД республики Петер Сийярто. Они должны будут предоставить справку об отрицательном результате анализа на коронавирус, полученную не более чем за пять дней до прибытия в Венгрию.

В Венгрии зарегистрировали 6,2 тыс. заразившихся COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Жертвами инфекции в стране стали 616 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Еврокомиссия, Венгрия, закрытие границы, коронавирус
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