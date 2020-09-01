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Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

Это поможет защитить средства на банковских картах жителей страны от мошенников. Инициатором предложения выступает «Деловая Россия». Эксперты к нему отнеслись скептически
Фото: Евгений Курсков / ТАСС
Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо, направленное организацией в кабмин.

Как пишут авторы инициативы, сейчас на зарубежные покупки приходится около 30% всех транзакций по банковским картам жителей России, а их общая сумма превышает 300 млрд руб.

По словам главы компании ChronoPay Павла Врублевского, участвовавшего в разработке рекомендаций правительству, покупатели указывают при онлайн-покупках свои имя и фамилию, адрес доставки, номер карты. «Эти данные относятся к персональным данным физлиц в понимании профильного закона (152-ФЗ), а также являются персональными платежными данными, хотя в законодательстве нет такого определения», — поясняет Врублевский.

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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Эксперт «Деловой России» утверждает, что все эти данные не защищены из-за пробелов в законодательстве, поскольку трансграничные платежи не попадают под действие закона «О национальной платежной системе».

Врублевский отмечает, что в транзакциях внутри страны участвуют еще и платежные шлюзы, которые сохраняют первую копию персональной платежной информации. «Деловая Россия» предлагает изменить законодательство таким образом, чтобы трансграничные платежи по картам граждан осуществлялись только через зарегистрированные в России платежные шлюзы, а также обязать банки хранить платежную информацию.

По мнению авторов инициативы, это позволит не только защитить данные россиян, но принесет дополнительные средства в бюджет. В Центробанке заявили, что изучат предложение, когда оно поступит к ним.

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Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты назвали предложение «Деловой России» бессмысленным. Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков отметил, что в платежной информации нет персональных данных о держателях карт. При этом появление дополнительного посредника в процессе передачи информации только упрощает работу мошенников.

Директор «КартСтандарта» Майя Глотова заявила, что задачи по защите персональных данных россиян уже выполняет принятый пакет Яровой, который обязывает операторов связи хранить на территории страны копии всех данных.

В июне российские банки предложили Центробанку блокировать сомнительные транзакции и переводы своих клиентов, если они не выходят на связь в течение двух дней. По действующему законодательству при признаках мошенничества банк имеет право приостановить транзакцию на двое суток. За это время кредитная организация должна связаться с клиентом и предупредить его о заморозке перевода средств. Если же этого не удается сделать, то финансовая операция должна быть возобновлена.

Автор: Михаил Котляр
Теги: персональные данные, платежи, защита
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