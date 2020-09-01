Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

Это поможет защитить средства на банковских картах жителей страны от мошенников. Инициатором предложения выступает «Деловая Россия». Эксперты к нему отнеслись скептически

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо, направленное организацией в кабмин.

Как пишут авторы инициативы, сейчас на зарубежные покупки приходится около 30% всех транзакций по банковским картам жителей России, а их общая сумма превышает 300 млрд руб.

По словам главы компании ChronoPay Павла Врублевского, участвовавшего в разработке рекомендаций правительству, покупатели указывают при онлайн-покупках свои имя и фамилию, адрес доставки, номер карты. «Эти данные относятся к персональным данным физлиц в понимании профильного закона (152-ФЗ), а также являются персональными платежными данными, хотя в законодательстве нет такого определения», — поясняет Врублевский.

Эксперт «Деловой России» утверждает, что все эти данные не защищены из-за пробелов в законодательстве, поскольку трансграничные платежи не попадают под действие закона «О национальной платежной системе».