Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным
Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо, направленное организацией в кабмин.
Как пишут авторы инициативы, сейчас на зарубежные покупки приходится около 30% всех транзакций по банковским картам жителей России, а их общая сумма превышает 300 млрд руб.
По словам главы компании ChronoPay Павла Врублевского, участвовавшего в разработке рекомендаций правительству, покупатели указывают при онлайн-покупках свои имя и фамилию, адрес доставки, номер карты. «Эти данные относятся к персональным данным физлиц в понимании профильного закона (152-ФЗ), а также являются персональными платежными данными, хотя в законодательстве нет такого определения», — поясняет Врублевский.
Эксперт «Деловой России» утверждает, что все эти данные не защищены из-за пробелов в законодательстве, поскольку трансграничные платежи не попадают под действие закона «О национальной платежной системе».