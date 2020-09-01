Минюст утвердил новые правила охоты в России
Российское министерство юстиции 31 августа зарегистрировало приказ Минприроды «Об утверждении Правил охоты». Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Из новой редакции документа были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, говорится в сообщении ведомства.
Как пояснили в Минприроды, к составлению новых правил охоты были привлечены эксперты в сфере охотничьего хозяйства, ученые, зоозащитники, силовики, юристы.
Одним из ключевых пунктов документа стали новые правила безопасности на охоте — теперь необходимо использовать одежду со световозвращающими элементами. Кроме того, приказ вводит запрет любого перемещения или перевозки продукции охоты без соответствующих документов. Эта мера должна повысить эффективность борьбы с браконьерами.