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Минюст утвердил новые правила охоты в России

В документе устанавливаются новые правила безопасности, регламентируется использование тепловизоров и транспорта при охоте. Кроме того, в нем приведен список мест, где полностью запрещен петельный лов животных
Фото: Илья Тимин / РИА Новости
Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Российское министерство юстиции 31 августа зарегистрировало приказ Минприроды «Об утверждении Правил охоты». Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Из новой редакции документа были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в Минприроды, к составлению новых правил охоты были привлечены эксперты в сфере охотничьего хозяйства, ученые, зоозащитники, силовики, юристы.

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Одним из ключевых пунктов документа стали новые правила безопасности на охоте — теперь необходимо использовать одежду со световозвращающими элементами. Кроме того, приказ вводит запрет любого перемещения или перевозки продукции охоты без соответствующих документов. Эта мера должна повысить эффективность борьбы с браконьерами.

В Минюсте отметили, что новые правила охоты регламентируют применение световых приборов и тепловизоров, транспортных средств и летательных аппаратов. Установлены новые требования ночной охоты с применением вышек.

В новой редакции документа регламентировано применение петельного лова животных. В частности, составлен перечень муниципалитетов, где он полностью запрещен. Эта часть правил была составлена при участии Всемирного фонда дикой природы (WWF).

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В январе в России вступил в силу закон, приравнивающий лук и арбалет к стрелковому оружию и разрешающий охоту с ними. Ранее луки и арбалеты разрешалось использовать только на спортивных соревнованиях по стрельбе.

Теперь приобрести это оружие могут обладатели охотничьего билета, у которых есть разрешение на хранение ружей.

Автор: Михаил Котляр
Теги: охота, правила, Минюст
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