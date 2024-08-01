Минцифры заявило, что айтишники смогут уволиться без погашения ипотеки

При увольнении из IT-компании у специалиста есть шесть месяцев, чтобы устроиться в другую, а в течение этого периода льготная ставка сохраняется, объяснили в Минцифры. Работать в IT-отрасли придется все действие договора ипотеки

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Специалисты IT-компаний могут увольняться до погашения IT-ипотеки, сообщили в Минцифры.

«Переходить в другие IT-компании на протяжении всего срока ипотеки можно неограниченное количество раз. Главное, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы», — объяснили в ведомстве. При увольнении из одной организации у бывшего сотрудника есть шесть месяцев, чтобы устроиться в другую по профилю, а в это время льготная ставка сохраняется.

В Минцифры подчеркнули, что такие правила были с запуска IT-ипотеки, но позже их упростили, сократив минимальный срок работы в аккредитованных компаниях до пяти лет. «Теперь условия вернулись к начальным — работать в отрасли нужно на протяжении действия договора ипотеки», — отметили в ведомстве.

Ранее в Минцифры написали, что минимальный срок работы в IT-компании составлял пять лет с момента оформления кредита, а теперь сотрудник обязан оставаться в ней в течение всего срока кредита.

Для тех, кто уже взял IT-ипотеку на старых условиях, льготная ставка 5% сохранится на протяжении всего срока действия договора на тех же условиях, которые были до 1 августа. Новый лимит после этого составит 6%.

Новые условия также не распространяются на уже выданные кредиты, однако если ипотеку переодобрили на старых условиях без заключения договора, заявку пересмотрят по новым условиям.

В качестве причин таких изменений Минцифры отметило высокую нагрузку на бюджет (обеспечение программы будет стоить ему более 180 млрд руб. до 2030 года с учетом ключевой ставки), бюджетные ограничения, неравномерное распределение средств и фокус на кадры в регионах. В правительстве сообщали, что бюджетные ассигнования на IT-ипотеку в 2024 году увеличатся на 39 млрд руб.