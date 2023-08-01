Удерживавшему девушку 14 лет «челябинскому маньяку» предъявили обвинения

Жителю Челябинской области, который 14 лет удерживал девушку, предъявили обвинения в похищении, изнасиловании и убийстве. По данным СК, в 2011 году тот убил местную жительницу. По делу о похищении также проходит его мать

Сотрудик СК на месте происшествия (Фото: СК России)

Жителю Челябинской области, который 14 лет удерживал у себя похищенную девушку и убил еще одну, предъявлены обвинения по п. «в» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека с применением или угрозой насилия), ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и п. «б» ч. 2 ст. 131 УК (изнасилование с угрозой убийством), сообщает Следственный комитет. Его матери, знавшей о действиях сына, также предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 126 УК. СК ходатайствует об аресте обоих, они задержаны.

По данным следствия, мужчина познакомился с девушкой осенью 2009 года и пригласил в частный дом под предлогом «совместного времяпровождения», где удерживал до настоящего времени, в чем ему помогала мать. Похищенная женщина смогла покинуть дом после того, как обвиняемого доставили в больницу в связи с обострением психического заболевания.

Помимо этого следователи установили причастность мужчины к убийству местной жительницы в 2011 году. Как сообщает СК, затем он расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома.

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Максимальные наказания по статьям, которые предъявило обвинение, предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет (за убийство), 12 лет (за похищение) и десяти лет (за изнасилование).

Дело о похищении СК завел накануне. По данным близкого к ведомству источника РБК, в полицию заявила сестра потерпевшей и указала на похитителя, мужчину 1972 года рождения. Тот был ранее судим — еще в 1989-м, по статье о разбое.

Заявительница рассказала, что ее 19-летняя сестра познакомилась с похитителем на железнодорожном вокзале Челябинска в 2009 году. Тот пригласил девушку к себе в дом в поселке Смолино, а после начал угрожать ножом, сообщив, что взял ее в плен, и закрыл в одной из комнат. Периодически мужчина совершал насилие над похищенной под угрозой убийства.

В ночь на 30 июля на фоне длительного употребления спиртного похититель начал вести себя агрессивно, из-за чего проживавшая вместе с ним мать вызвала скорую. Мужчину госпитализировали в психоневрологическую больницу. Дверь в комнату, где удерживали похищенную, тот запереть забыл. Оставшись в доме одна, женщина смогла убежать.