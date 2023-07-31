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Житель Челябинской области 14 лет удерживал в доме похищенную девушку

СК: житель Челябинской области с 2009 года удерживал в своем доме похищенную девушку
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В Челябинской области возбудили уголовное дело против местного жителя, которого подозревают том, что в 2009 году он похитил женщину и удерживал ее в своем доме до настоящего времени. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

По данным следствия, он привез женщину в частный дом осенью 2009 года под предлогом распития спиртных напитков. У мужчины, согласно сообщению СК, произошло обострение психического заболевания, из-за чего его госпитализировали, и женщина смогла покинуть дом.

Следователи завели дело по статье Уголовного кодекса «Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» (п. «в» ч. 2 ст.126 УК). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Сейчас подозреваемый находится под надзором в лечебном учреждении.

По данным близкого к СК источника РБК, в полицию заявила сестра потерпевшей и указала на похитителя 1972 года рождения. Мужчина был ранее судим — еще в 1989 году его осудили по статье «Разбой».

Заявительница рассказала, что ее сестра 1990 года рождения познакомилась с похитителем на железнодорожном вокзале Челябинска в 2009 году. В этот момент девушке было 19 лет. Он пригласил ее к себе в дом в поселке Смолино. После этого мужчина начал угрожать ей ножом, сообщив, что взял ее в плен, и закрыл ее в одной из комнат. Периодически он совершал насилие над похищенной под угрозой убийства. В ночь на 30 июля на фоне длительного употребления спиртных напитков мужчина начал вести себя агрессивно, из-за чего его мать, которая проживала вместе с сыном в этом доме, вызвала ему скорую. Его госпитализировали в психоневрологическую больницу. Дверь, где удерживали похищенную женщину, мужчина запереть забыл. Оставшись в доме одна, она смогла убежать.

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URA.RU со ссылкой на источник сообщает, что женщина сообщила правоохранительным органам об убийстве еще одной женщины, которое, по ее словам, мужчина совершил в период с 2010 по 2011 год. В ходе проверки полученная информация подтвердилась — в его доме нашли останки человека, рассказал собеседник агентства. По данным издания, СК возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК России «Убийство». Управление СК об уголовном деле по этой статье не сообщало.

Теги
похищение СКР уголовное дело Челябинская область
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