СК признал удерживавшего девушку 14 лет челябинца причастным к убийству

Фото: Следственный комитет РФ

Житель Челябинска, который 14 лет удерживал в своем доме похищенную девушку, причастен к убийству еще одной женщины в 2011 году. К такому выводу пришел Следственный комитет, говорится в заявлении в телеграм-канале ведомства.

Следствие полагает, что подозреваемый расчленил тело убитой и закопал останки в погребе. СК возбудил против него уголовное дело по ч.1 ст.105 УК (убийство). Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее в этот же день СК сообщил о возбуждении дела против жителя Челябинска. Мужчину заподозрили в похищении девушки и удержании ее в своем доме до настоящего времени.

По версии следствия, осенью 2009 года мужчина привез женщину в частный дом под предлогом распития спиртных напитков, в котором она находилась взаперти 14 лет. Недавно у мужчины обострилось психическое заболевание, его госпитализировали, а женщина смогла покинуть дом, говорили в СК.

Как сообщил РБК источник, близкий к ведомству, в полицию обратилась сестра похищенной девушки и указала на похитителя 1972 года рождения. Мужчина ранее уже был судим — в 1989 году его осудили по статье «Разбой». Женщина рассказала, что ее сестра познакомилась с похитителем на железнодорожном вокзале Челябинска, когда ей было 19 лет.

После того как данные о похищении подтвердились, против него завели дело по соответствующей статье — «Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» (п. «в» ч. 2 ст.126 УК), по которой грозит до 12 лет лишения свободы.

Таким образом, против мужчины возбуждено два уголовных дела — о похищении и об убийстве. Сейчас подозреваемый находится под надзором правоохранителей в лечебном учреждении.