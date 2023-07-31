Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
Электробусы и клены: как в Москве снижают выбросы парниковых газов РБК и ДПиООС, 17:25
СК признал удерживавшего девушку 14 лет челябинца причастным к убийству Общество, 17:18
В Венгрии не смогли проголосовать по членству Швеции в НАТО из-за бойкота Политика, 17:16
В «Лацио» заявили о срыве трансфера футболиста сборной России Спорт, 17:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:06
Путин подписал указ о праздновании юбилея Победы в 2025 году Политика, 17:02
Российские ученые вырастили арбузы в Антарктике. Посмотрите на эти плоды Life, 17:00
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин освободил от НДС операции по продаже физлицам ЦФА на драгметаллы Крипто, 16:54
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 16:46
В США зрителей заранее предупредят об отказе украинки жать руку белоруске Спорт, 16:38
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 16:37
Котировки «ЕвроМедЦентра» взлетели на 31% на фоне планов по переезду в РФ Инвестиции, 16:30
Путин ограничил иностранное участие в капитале новостных агрегаторов Технологии и медиа, 16:12
В Китае из-за мощного урагана затопило города Общество, 16:10
Общество ,  
0 

СК признал удерживавшего девушку 14 лет челябинца причастным к убийству

СК: житель Челябинска, который 14 лет удерживал девушку, причастен к убийству женщины
Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Житель Челябинска, который 14 лет удерживал в своем доме похищенную девушку, причастен к убийству еще одной женщины в 2011 году. К такому выводу пришел Следственный комитет, говорится в заявлении в телеграм-канале ведомства.

Следствие полагает, что подозреваемый расчленил тело убитой и закопал останки в погребе. СК возбудил против него уголовное дело по ч.1 ст.105 УК (убийство). Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее в этот же день СК сообщил о возбуждении дела против жителя Челябинска. Мужчину заподозрили в похищении девушки и удержании ее в своем доме до настоящего времени.

По версии следствия, осенью 2009 года мужчина привез женщину в частный дом под предлогом распития спиртных напитков, в котором она находилась взаперти 14 лет. Недавно у мужчины обострилось психическое заболевание, его госпитализировали, а женщина смогла покинуть дом, говорили в СК.

Как сообщил РБК источник, близкий к ведомству, в полицию обратилась сестра похищенной девушки и указала на похитителя 1972 года рождения. Мужчина ранее уже был судим — в 1989 году его осудили по статье «Разбой». Женщина рассказала, что ее сестра познакомилась с похитителем на железнодорожном вокзале Челябинска, когда ей было 19 лет.

После того как данные о похищении подтвердились, против него завели дело по соответствующей статье — «Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» (п. «в» ч. 2 ст.126 УК), по которой грозит до 12 лет лишения свободы.

Читайте на РБК Pro
Возможно, у меня аутизм: как сегодня ставят диагноз взрослым
Разгон зарплат и перекупка кадров: что надо знать о рынке труда-2023
Чистый хайп: насколько перспективен рынок водорода — The Economist
Как подготовиться к сложным переговорам — Fast Company

Таким образом, против мужчины возбуждено два уголовных дела — о похищении и об убийстве. Сейчас подозреваемый находится под надзором правоохранителей в лечебном учреждении.

Теги
уголовное дело СКР Челябинск убийство похищение
Материалы по теме
Житель Челябинской области 14 лет удерживал в доме похищенную девушку
Общество
В Ростовской области арестовали подозреваемого в похищении девочки
Общество
МВД России заявило о 99-процентной раскрываемости убийств
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter