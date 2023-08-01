Внуково временно закрыло прилет и вылет рейсов после атаки беспилотников

Аэропорт Внуково временно закрыт на прием и вылет рейсов после атаки беспилотников на Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным онлайн-табло аэропорта к 4-10 были отправлены в Домодедово рейсы Ташкент-Москва и Дубай-Москва.

Позднее аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Очередная атака беспилотников произошла через день после предыдущей в ночь на воскресенье, 30 июля. По данным Минобороны, в этот раз ПВО сбила два БПЛА над Одинцовским и Наро-Фоминский районами Московской области, еще один подавили средствами радиоэлектронной борьбы и он рухнул в «Москва-Сити».

Мэр Сергей Собянин сообщил о повреждении фасада одной из башен на уровне 21-го этажа. По его словам, данных о пострадавших нет.

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