В Сургуте полицейский умер после нападения неизвестного с ножом

В Сургуте полицейский умер после нападения неизвестного с ножом

Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на вызов и обнаружили во дворе дома подозрительного мужчину. При задержании он оказал сопротивление, убил одного из полицейских и ранил другого

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Сургуте неизвестный напал с ножом на полицейских, один из них погиб, сообщили РБК в УМВД по региону.

Сотрудники патрульно-постовой службы приехали во двор многоквартирного жилого дома, получив сообщение о подозрительном мужчине. Когда полицейские попытались его задержать, он оказал «активное сопротивление», сообщили в УМВД

Мужчина напал на сотрудников ППС с ножом. В результате оба полицейских получили ранения, один из них — смертельные. «Раненый полицейский применил табельное оружие на поражение», — говорится в сообщении.

Как уточняет «К-Информ», нападавший в результате погиб. На месте работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.