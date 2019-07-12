В Якутии мужчина открыл стрельбу по полицейским

Мужчина открыл стрельбу по полицейским в городе Среднеколымск в Якутии. Об этом в Twitter сообщает FlashSiberia со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, полицейские прибыли по вызову из-за семейной ссоры. Они попытались успокоить мужчину, однако он открыл огонь. Собеседник добавил, что в результате один полицейский погиб, а другой получил ранения. Издание отмечает, что после инцидента стрелявший мужчина покончил с собой. Источник «Комсомольской правды» отметил, что мужчина открыл стрельбу из ружья.

Информацию о погибших и пострадавшем подтверждает портал News.Ykt.Ru. При этом издание отмечает, что 50-летний местный житель первоначально открыл стрельбу по собакам со своего балкона, после чего приехали сотрудники полиции. Соседи мужчины отметили, что у стрелявшего часто случались срывы. По данным портала, ранее он принимал участие в боевых действиях в самопровозглашенной Донецкой народной республике в качестве добровольца.

В МВД по Республике Саха подтвердили РБК факт вооруженного нападения неизвестного мужчины на двух полицейских. «Я официально подтверждаю данный факт», — сказали в ведомстве.