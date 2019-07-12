В Якутии мужчина открыл стрельбу по полицейским

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,98 +0,16 EUR Бирж. 70,95 +0,27 Brent 66,83 -0,27% USD Нал. 63,83 62,50 EUR Нал. 71,73 70,43 USD ЦБ 63,02 +0,03 EUR ЦБ 71,01 +0 EUR/USD 1,1254 +0,0003 BTC/USD Бирж. 11 534,00 +190,00 IMOEX 2 780,38 -0,33% RTSI 1 387,87 -0,79% DJIA 27 248,49 +0,59% Nasdaq 8 229,26 +0,41%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Twitter $44 (+16,43%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Twitter $44 (+16,43%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12:14
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 71,01 (0) Quote, 12:14
Неизвестные сообщили о бомбе в доме родителей Зеленского в Кривом Роге Общество, 19:46 Джокович шестой раз в карьере вышел в финал Уимблдона Спорт, 19:40 В Якутии мужчина открыл стрельбу по полицейским Общество, 19:37 Гордеев инвестировал в онлайн-магазины продуктов «Самокат» Pro, 19:25 Адвокат заявил об отказе полиции от дела против автора «Сталингулаг» Общество, 19:20 Пять фаворитов и два аутсайдера. Что важно знать перед стартом РПЛ Спорт, 19:16 Обвиняемого в госизмене помощника полпреда президента в УрФО уволили Общество, 19:14 Как МТПП привлечет в Россию туристов и студентов Партнерский материал, 19:12 Парламент Чечни одобрил переименование села в честь Ахмата Кадырова Общество, 19:06 Порошенко отреагировал на инициативу Зеленского о собственной люстрации Политика, 19:04 Орешкин отправился на форум в Тольятти на «Ладе» Общество, 19:01 «Атлетико» потребовал у «Барселоны» дополнительные €80 млн за Гризманна Спорт, 18:57 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 18:56 Самолет из Вены экстренно сел в Румынии из-за инфаркта у пассажира Общество, 18:54
Общество ,  
0 
В Якутии мужчина открыл стрельбу по полицейским

Мужчина открыл стрельбу по полицейским в городе Среднеколымск в Якутии. Об этом в Twitter сообщает FlashSiberia со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, полицейские прибыли по вызову из-за семейной ссоры. Они попытались успокоить мужчину, однако он открыл огонь. Собеседник добавил, что в результате один полицейский погиб, а другой получил ранения. Издание отмечает, что после инцидента стрелявший мужчина покончил с собой. Источник «Комсомольской правды» отметил, что мужчина открыл стрельбу из ружья.

Общество
В Красноярске мужчина начал стрельбу из-за громкой музыки у соседей

Информацию о погибших и пострадавшем подтверждает портал News.Ykt.Ru. При этом издание отмечает, что 50-летний местный житель первоначально открыл стрельбу по собакам со своего балкона, после чего приехали сотрудники полиции. Соседи мужчины отметили, что у стрелявшего часто случались срывы. По данным портала, ранее он принимал участие в боевых действиях в самопровозглашенной Донецкой народной республике в качестве добровольца.

В МВД по Республике Саха подтвердили РБК факт вооруженного нападения неизвестного мужчины на двух полицейских. «Я официально подтверждаю данный факт», — сказали в ведомстве.

Теги: новости РБК, Якутия, стрельба
Материалы по теме
В Красноярском крае школьник прострелил сверстнику ухо на тренировке
Общество
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter