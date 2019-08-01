СК предъявил обвинение третьему подозреваемому в беспорядках на митинге

СК предъявил обвинение третьему подозреваемому в беспорядках на митинге

Третьему участнику несанкционированного митинга в Москве 27 июля Ивану Подкопаеву предъявили обвинение по делу об участии в массовых беспорядках. Об этом РБК сообщил адвокат Николай Фомин.

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 212 УК РФ.

Подкопаев был задержан на акции. 29 июля Мещанский районный суд Москвы арестовал его на восемь суток по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии, которое повлекло помехи для пешеходов).

Ранее 1 августа обвинения были предъявлены второму фигуранту дела — волонтеру штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любви Соболь Алексею Миняйло, который был задержан на подходе к месту проведения митинга.