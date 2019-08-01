Аналитики составили рейтинг вузов по числу ультрабогатых выпускников

В топ-20 доминируют вузы из США. Эксперты учитывали только тех выпускников, чье состояние превышает $30 млн. Российские университеты не вошли даже в отдельный рейтинг, не учитывающий организации из США

Фото: Brian Snyder / Reuters

Международная консалтинговая компания Wealth-X опубликовала рейтинг мировых университетов, выпускников которых аналитики относят к классу ультрабогатых (Ultra High Net Worth, UHNW — состояние человека превышает $30 млн). В топ-20 (есть у РБК) попали вузы из США, Великобритании и Франции.

Доминируют американские университеты — они занимают 17 строчек, в том числе всю первую пятерку. В рейтинг также попали британские Кембридж и Оксфорд (седьмая и 13-я строчки) и французская бизнес-школа INSEAD (19-е место).

По числу ультрабогатых выпускников лидирует Гарвардский университет: его окончили 1830 человек, данные по которым есть у организации. Их совокупное состояние составляет почти $1,9 млрд. Методом экстраполяции организация заключает, что всего таких выпускников может быть 13,6 тыс. человек с общим состоянием $4,7 млрд.

На втором месте расположился Стэнфордский университет (775 доказанных ультрабогатых выпускников с состоянием на сумму $1,1 млрд), на третьем — Университет Пенсильвании (744 выпускника и $731 млн соответственно).

То, что подавляющее большинство вузов в рейтинге — американские, Wealth-X объясняет несколькими факторами. В США в принципе проживает максимальное число UHNW-людей, а американские вузы, кроме того, привлекают студентов со всего мира.

В большинстве случаев свое состояние выпускники сколотили сами, следует из данных организации. В случае с Гарвардом доля тех, кто унаследовал большое состояние, составляет только 6%, а тех, кто сам его заработал, — 79%. В оставшихся 15% речь идет о комбинации двух источников богатства.

Отдельно аналитики составили рейтинг учебных заведений, расположенных за пределами США. В него вошли вузы из Великобритании, Франции, Сингапура, Канады, Китая, Индии, Ливана, Австралии, Тайваня. Ни одного российского заведения в этом топ-20 нет.