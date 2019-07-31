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Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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Синоптик спрогнозировал в Москве самое холодное 31 июля в истории

В Москве 31 июля температура воздуха на ВДНХ опустилась до плюс 8,3 градуса, что стало минимальным значением для текущего июля, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, как правило, 31 июля является самым теплым днем в году по среднесуточным температурам. «По иронии судьбы он [31 июля] будет самым холодным днем июля по среднесуточной температуре. Никогда еще не было такой низкой [температуры], как сегодня, но надо будет дождаться вечера», — сказал Синенков.

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Он добавил, что днем ожидается температура плюс 11–13 градусов. «Если условие выполнится, тогда это будет самая низкая температура суточная 31 июля за всю историю наблюдений», — заявил синоптик.

Ранее специалисты «Фобоса» предупреждали москвичей о похолодании: по температуре воздуха 30 и 31 июля в этом году соответствуют концу сентября — началу октября.

Ранее Синенков говорил, что такое резкое похолодание называют ультраполярным вторжением. Однако, по его словам, такие температуры будут стоять недолго. По его прогнозу, вскоре в столице установится «более или менее устойчивое тепло», воздух прогреется до плюс 24–27 градусов.

Теги: погода, новости РБК, «Фобос»
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