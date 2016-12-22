Масштабный сбой в системе регистрации пассажиров привел к задержке рейсов

Сбой произошел в международной системе SITA и продлился несколько часов. Из-за этого некоторые рейсы в аэропортах Москвы были задержаны или отменены. Транспортные узлы перевели перевозчиков на свои внутренние системы регистрации

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Проблемы с вылетом самолетов авиакомпании S7 Airlines возникли из-за глобального сбоя в международной системе SITA, которая обеспечивает авиатранспортную отрасль средствами связи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Это массовый сбой в международной системе, который коснулся всех авиакомпаний, которые ею пользуются. Работу не могут восстановить уже в течение двух часов. Во всех аэропортах, в том числе в Домодедово, мы оперативно переходим на локальные системы регистрации», — заверили в S7, подчеркнув, что компания перевела своих сотрудников на усиленный режим работы.

В пресс-службе аэропорта Домодедово РБК подтвердили, что проблемы у разных авиакомпаний в обслуживании пассажиров возникли из-за сбоя в одной из автоматизированных систем регистрации. Столичный аэропорт предоставил этим авиаперевозчикам доступ к собственной системе регистрации, которая используется для большинства рейсов в Домодедово.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, к настоящему времени несколько десятков рейсов различных авиакомпаний были отправлены с задержкой или до сих пор ожидают вылета. Кроме того, несколько рейсов было отменено — например, в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Шанхай, Омск, Франкфурт и Сеул.

Рейсы в Шереметьево выполняются в штатном режиме. Сбой в системе SITA не отразился на работе аэропорта, рассказали РБК в пресс-службе Шереметьево. Однако данные онлайн-табло аэропорта свидетельствуют о том, что как минимум семь рейсов были отменены, еще 20 — задержаны. Причины неизвестны.

Во Внуково из-за сбоя в SITA были задержаны два рейса. «На 40 минут отложен вылет «Грузинских авиалиний» в Тбилиси и рейс авиакомпании «AZAL — Азербайджанские авиалинии», — уточнили в пресс-службе Внуково.

В SITA РБК подтвердили факт сбоя в одном из центров обработки данных.

«Сегодня, 23 июня, мы столкнулись с проблемами сетевой связи в одном из наших центров обработки данных, что повлияло на маршрутизацию и привело к нарушению в предоставлении некоторых услуг нашим клиентам», — отмечается в сообщении компании.

К настоящему времени соединение уже восстановлено, службы сервиса возвращаются к штатной работе. Также компания выразила сожаление о последствиях сбоя для авиакомпаний и пассажиров, подчеркнув, что устанавливает причины неполадок, чтобы предотвратить повторный сбой.

Около 12:30 мск в пресс-службе S7 РБК заявили, что работа системы SITA восстановлена. «Только что система заработала, и регистрация пассажиров возобновилась», — рассказали в авиакомпании. Тем не менее пассажирам придется еще некоторое время ожидать вылета из-за образовавшейся большой очереди.

Также в S7 опровергли информацию агентства «РИА Новости», которое сообщило о том, что авиакомпания предложила своим клиентам не ждать вылета задержанных рейсов и покинуть аэропорт Домодедово.