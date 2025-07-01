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Экс-директора музея современного искусства Перми заочно арестовали

Экс-директора музея современного искусства Перми Аллахвердиеву заочно арестовали
Бывшего директора музея современного искусства PERMM Наилю Аллахвердиеву объявили в межгосударственный розыск и заочно арестовали. Уголовное дело в ее отношении возбуждено по статье об оскорблении чувств верующих
Наиля Аллахвердиева
Наиля Аллахвердиева (Фото: permmmuseum / Telegram)

Дзержинский районный суд Перми заочно арестовал на два месяца бывшего директора музея современного искусства PERMM Наилю Аллахвердиеву, сообщает «РБК Пермь». Мера пресечения начнет действовать с момента ее задержания на территории России либо экстрадиции в Россию.

Аллахвердиева проживает за рубежом с декабря 2024 года. Обвинения ей предъявлены заочно по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Наказание по этой части статьи может включать штраф, обязательные работы, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.

Уголовное дело в отношении Аллахвердиевой возбудили в марте 2025 года. В мае, после того как ей были заочно предъявлены обвинения, экс-главу музея объявили в федеральный розыск, а в июне — в межгосударственный, то есть в странах СНГ. Ходатайство следствия о заочном аресте Дзержинский районный суд Перми удовлетворил 23 июня.

Как ранее сообщало издание ProPerm, поводом для преследования стали несколько работ из коллекции музея современного искусства. По мнению следствия, Аллахвердиева, зная, что работы могут быть оскорбительны для верующих, допустила их к экспозиции. Заявителей, как писало ProPerm, оскорбило использование библейских сюжетов в работах Сергея Горшкова «Ангел с трубой», «Голубые города» Тани Аношиной, гравюре Константина Звездочетова «Paradisi» и в других произведениях.

Пермская прокуратура потребовала уволить экс-директора PERMM после обыска
Общество
Наиля Аллахвердиева

Помимо Аллахвердиевой в уголовном деле об оскорблении чувств верующих фигурирует карикатурист Артем Смолер, которого 21 апреля объявили в розыск. По данным следствия, Смолер покинул Россию в сентябре 2023 года после отбытия административного ареста в Москве.

Об уходе с должности директора PERMM Аллахвердиева объявила в декабре 2024 года. ProPerm писало, что ее увольнения добивалась прокуратура. До увольнения в музее и дома у Аллахвердиевой прошли обыски по уголовному делу об оправдании терроризма против галериста Марата Гельмана (объявлен Минюстом иноагентом), который основал PERMM в 2009 году и руководил им до 2013 года.

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Теги
Милена Костерева
Пермь суд музей заочный арест оскорбление чувств верующих
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Против экс-главы музея PERMM завели дело об оскорблении чувств верующих
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