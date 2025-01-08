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Пермская прокуратура потребовала уволить экс-директора PERMM после обыска

Наиля Аллахвердиева уволилась в начале декабря после обысков по собственному желанию. Прокуратура требует ее увольнения с с формулировкой «в связи с утратой доверия». Обыски у нее и в музее прошли в рамках дела против Гельмана
Наиля Аллахвердиева
Наиля Аллахвердиева (Фото: Белкин Алексей / Бизнес Online / ТАСС)

В Пермском крае прокуратура подала иск к бывшему директору местного музея современного искусства PERMM Наиле Аллахвердиевой, следует из картотеки Ленинского районного суда Перми. Дело относится к категории споров, возникающих из трудовых отношений. Помимо нее, ответчиком является пермский минкульт.

Как пишет издание Properm.ru, прокуратура требует уволить Аллахвердиеву с формулировкой «в связи с утратой доверия» и внести ее имя в соответствующий реестр. Официального подтверждения этой информации нет.

В начале декабря Аллахвердиева написала заявление об увольнении с должности директора по собственному желанию. Это произошло после обысков, которые прошли в музее и по месту жительства Аллахвердиевой во второй половине ноября. Как сообщали РЕН ТВ и «Коммерсантъ», следственные действия проводились в рамках расследования дела галериста Марата Гельмана (признан Минюстом иноагентом), который в 2008-2013 годах был директором PERMM. После этого музей возглавила Аллахвердиева. Гельман живет за границей.

Силовики пришли в музей PERMM по делу Гельмана
Общество
Марат Гельман
Аллахвердиева подтвердила искусствоведу Ксении Коробейниковой, что обыски в ноябре были связаны с делом Гельмана, передает 59.ru. Она сообщила, что у нее изъяли работу Тимофея Ради «Статья» 2014 года, за которую художник получил премию Сергея Курехина. По словам бывшего директора, обыски прошли корректно, но это все равно было неприятно. При этом за прошлый год это был второй обыск — во время первого в марте у нее изъяли технику.

По словам Аллахвердиевой, Гельман «все эти годы он был главной стигмой музея, хотя и не имел к нему никакого отношения с момента увольнения», и потому PERMM оказался «заложником этого мифа». Отвечая на вопрос об увольнении, он отметила, что ей нужно идти дальше. Пермь она решила покинуть.

Исполняющим обязанности директора музея стал заведующий отделом маркетинга и рекламы Станислав Павлов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Пермский край Музей PERMM увольнение Марат Гельман
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