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Против экс-главы музея PERMM завели дело об оскорблении чувств верующих

Ставшая фигурантом уголовного дела Аллахвердиева ушла с поста в конце 2024 года. Обвинения связаны с картинами из коллекции музея — на них поступили жалобы в силовые ведомства. К экс-директору есть претензии также у прокуратуры
Наиля&nbsp;Аллахвердиева
Наиля Аллахвердиева (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

В отношении бывшего директора Музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, сообщают ТАСС и Properm.ru со ссылкой на источники.

Речь о ч. 1 ст. 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Она подразумевает наказание вплоть до года лишения свободы.

По данным Properm.ru, расследование начато из-за нескольких работ из коллекции музея. Как полагает следствие, Аллахвердиева понимала, что произведения могут быть оскорбить верующих, но все равно допустила их свободную демонстрацию, в том числе в открытом доступе на сайте музея. Силовые органы получили обращения от граждан на такие работы, как «Ангел с трубой» Сергея Горшкова, «Голубые города» Тани Аношиной, гравюре Константина Звездочетова «Paradisi» и другие. Они были выставлены в экспозиции музея впервые еще в 2011–2012 годах.

РБК направил запросы в музей PERMM, пресс-службу министерства культуры Пермского края, обратился за комментарием в региональный СК.

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Наиля Аллахвердиева

Аллахвердиева руководила музеем с 2019 года, до этого была арт-директором. В начале декабря 2024-го она написала заявление об увольнении с должности главы PERMM по собственному желанию. Это произошло после обысков, которые прошли в музее и по месту жительства Аллахвердиевой во второй половине ноября.

РЕН ТВ и «Коммерсантъ» сообщали, что следственные действия проводились в рамках расследования дела галериста Марата Гельмана (признан Минюстом иноагентом) — он был одним из основателей музея и в 2008–2013 годах возглавлял его. Гельман живет за границей.

В январе стало известно об иске прокуратуры к Аллахвердиевой. В марте началось рассмотрение дела. Как пишет Properm, надзорный орган требует, чтобы увольнение было оформлено с формулировкой «в связи с утратой доверия». В суде сообщили, что антикоррупционная проверка выявила в 2024 году факт конфликта интересов из-за того, что Аллахвердиева заключила контракты с мужем Арсением Сергеевым и не уведомила надлежащим образом работодателя об этом. Портал уточняет, что из-за этой ситуации к Аллахвердиевой подан еще один иск.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Яна Баширова
Пермский край Пермь Музей PERMM оскорбление чувств верующих
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