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МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера ЦБ

МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера ЦБ Дмитрия Рубинова
Дмитрий Рубинов объявлен в международный розыск, следует из базы данных МВД. Накануне московский суд заочно арестовал его на два месяца

Российское МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Карточка с его данными содержится в базе розыска ведомства.

До 2011 года Рубинов работал заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке.  После этого ему приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензий были выведены миллиарды рублей. При этом сам Рубинов среди их официальных владельцев никогда не значился, писал «Коммерсантъ».

Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера ЦБ
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

В августе 2022 года Рубинова заочно арестовали на два месяца по делу об особо крупной растрате. Он также был объявлен в международный розыск. В ноябре того же года бывшему топ-менеджеру предъявили заочное обвинение в особо крупном мошенничестве по эпизоду хищения денежных средств из ПИР-банка. После этого Рубинов уехал в Израиль.

Накануне Тверской суд Москвы заочно арестовал его по делу о мошенничестве сроком на два месяца.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Центробанк уголовный розыск МВД
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