МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера ЦБ

Дмитрий Рубинов объявлен в международный розыск, следует из базы данных МВД. Накануне московский суд заочно арестовал его на два месяца

Российское МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Карточка с его данными содержится в базе розыска ведомства.

До 2011 года Рубинов работал заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке. После этого ему приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензий были выведены миллиарды рублей. При этом сам Рубинов среди их официальных владельцев никогда не значился, писал «Коммерсантъ».

В августе 2022 года Рубинова заочно арестовали на два месяца по делу об особо крупной растрате. Он также был объявлен в международный розыск. В ноябре того же года бывшему топ-менеджеру предъявили заочное обвинение в особо крупном мошенничестве по эпизоду хищения денежных средств из ПИР-банка. После этого Рубинов уехал в Израиль.

Накануне Тверской суд Москвы заочно арестовал его по делу о мошенничестве сроком на два месяца.