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Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера ЦБ

Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера ЦБ Рубинова
Суд вынес решение о заочном аресте на два месяца. В августе 2022 года Рубинова также заочно арестовали на два месяца по делу об особо крупной растрате
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Тверской суд Москвы заочно избрал меру пресечения бывшему топ-менеджеру Центробанка Дмитрию Рубинову за мошенничество, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича <...> сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В августе 2022 года Рубинова также заочно арестовали на два месяца по делу об особо крупной растрате. Он также был объявлен в международный розыск. В ноябре того же года бывшему топ-менеджеру предъявили заочное обвинение в особо крупном мошенничестве по эпизоду хищения денежных средств из ПИР-банка. После этого Рубинов уехал в Израиль.

До 2011 года он работал заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке. После этого ему приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензий были выведены миллиарды рублей.

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Теги
Полина Харчевникова
Центробанк заочный арест суд топ-менеджер
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