Бывшего куратора банковского надзора ЦБ объявили в розыск за растрату

Против бывшего топ-менеджера ЦБ завели дело об особо крупной растрате и объявили в международный розыск. По данным «Коммерсанта», ему также вменяют организацию похищения людей и вымогательство

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Басманный суд Москвы заочно арестовал одного из бывших кураторов банковского надзора в Центробанке Дмитрия Рубинова по делу об особо крупной растрате, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Дмитрия Григорьевича Рубинова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции», — рассказал собеседник агентства.

Рубинову вменяется растрата в особо крупном размере (ст. 160 УК), которая предусматривает до 10 лет колонии. Он объявлен в международный розыск.

Кроме этого, как писал «Коммерсантъ», следователи также вменяют ему вымогательство (ст. 163 УК) и похищение (ст. 126 УК) трех человек, одним из которых оказался двухлетний ребенок. Газета со ссылкой на материалы дела писала, что, чтобы завладеть частью выведенных из якутского банка «Таатта» активов на 6 млрд, Рубинов в 2020 году организовал преступную группу. По версии следствия, несколько переодетых в сотрудников полиции преступников по поручению Рубинова похитили жену и дочь некого Максима Пивоварова, которому на тот момент принадлежала доля в уставном капитале компании «Реактив». Именно эта компания у банка «Таатта» долги по кредитам.

По данным газеты, дело пятерых похитителей сейчас рассматривается в Хамовническом райсуде Москвы. Сам Рубинов в настоящее время находится в Израиле и занимается развитием ИТ-проектов. Стоимость принадлежащей ему доли компании «CyTek» оценивается Forbes Israel в $230 млн.

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До 2011 года Рубинов работал заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке. После этого ему приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей. При этом сам он среди их официальных владельцев никогда не значился, писал «Коммерсантъ».

Тем не менее правоохранительные органы полагали, что все сомнительные и противоправные сделки в банках и том же ЦСО могли осуществляться в интересах его конечного бенефициара. В итоге в ноябре 2020 года Рубинову предъявили заочное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по эпизоду хищения денежных средств из ПИР-банка, а сам банкир сбежал в Израиль.