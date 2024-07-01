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Александр Ширвиндт посмертно удостоен премии «Ника»

Бывший худрук Театра сатиры получил награду в номинации «Честь и достоинство». Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Александр Ширвиндт был посмертно удостоен премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство», объявил актер Леонид Ярмольник.

«Инструкции, как пользоваться этой жизнью и этой профессией, я 40 лет получал от своего любимого учителя. Именно он меня научил быть и артистом, и человеком», — сказал Ярмольник (цитата по «Интерфаксу»).

Также посмертно премию получил композитор Эдуард Артемьев в номинации «Лучшая музыка к фильму» за киноленту «Нюрнберг».

«Артисты на 95% состоят из эмоций»: король самоиронии Ширвиндт
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Лучшим неигровым фильмом признали «Балабанов. Колокольня. Реквием» режиссера Любови Аркус, лучшим анимационным — «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков» Ирины Евтеевой.

В номинации «Открытие года» победил Макар Хлебников за роль второго плана фильме «Снегирь» Бориса Хлебникова.

«Вызов», «Снегирь» и «1993» вошли в список номинантов премии «Ника»
Life
Кадр из фильма&nbsp;&laquo;Вызов&raquo; (2023)

Александр Ширвиндт умер 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет. Он руководил Московским театром сатиры с 2000 по 2021 год, до этого 30 лет служил там как актер. Ширвиндт объяснил уход из театра тем, что «возраст обнулить невозможно». Он известен своими ролями в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Обыкновенное чудо», «Ревизор», «Горе от ума». Как режиссер Ширвиндт работал над постановками «Маленькие комедии большого дома» (вместе с Андреем Мироновым), «Недоросль», «Слишком женатый таксист». Среди его работ в кинематографе — «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка», «Вокзал для двоих». Последнюю свою книгу «Опережая некролог» он выпустил в 2022 году.

Александр Ширвиндт посмертно удостоен премии «Ника»
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Юлия Волкова Юлия Волкова
Александр Ширвиндт «Ника» театр Сатиры
Александр Ширвиндт фото

Александр Ширвиндт

актер, режиссер, бывший худрук Театра сатиры
19 июля 1934 года
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