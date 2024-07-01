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Суд приговорил к 15 годам заключения криминального авторитета с Алтая

Трое подельников Сергея Юрченко получили от семи до 13 лет лишения свободы за вымогательство. Криминальный авторитет вместе с ними совершил серию вымогательств на общую сумму 694 тыс. руб.
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Алтайский краевой суд на основании вердикта присяжных приговорил к 15 годам заключения криминального авторитета Сергея Юрченко, сообщила объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Его обвинили по ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) и ст. 163 УК (вымогательство). Он проведет первые пять лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии особого режима.

«В период с ноября 2012 г. по декабрь 2019 г. Юрченко С.А., отбывая наказание в местах лишения свободы, разрешал споры и конфликты между осужденными, организовывал и контролировал сбор денежных средств в «общак», пропагандировал идеи криминальной субкультуры и т.д.», — сообщили в пресс-службе судов.

Еще трое подсудимых — Евгений Куприянов, Валерий Ридчер и Раджа Козловский — получили от семи до 13 лет, их обвинили только в вымогательстве по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК. Все осужденные свою вину не признали.

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Олег Медведев

По данным суда, Юрченко предложил Куприянову, Ридчеру и Козловскому объединиться в организованную группу для завладения деньгами и имуществом граждан. Они придумывали причины для возникновения долга, угрожали жертвам применить к ним физическую силу и применяли ее.

В пресс-службе судов уточнили, что Юрченко с подельниками совершили серию вымогательств денег и имущества у жителей Панкрушихинского района Алтайского края на общую сумму 694 тыс. руб. Суд частично удовлетворил гражданский иск одного из потерпевших — взыскал с Юрченко и Козловского 464 тыс. руб. и компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. руб.

Прокурор отдела государственных обвинителей Марина Тилилицина рассказала «Коммерсанту», что одним из доказательств по делу стала экспертиза татуировок Юрченко. По мнению экспертов, тату на его спине — два оскалившихся льва, увенчанных коронами, — означают принадлежность Юрченко к криминальным авторитетам.

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Олег Медведев (в центре)

По данным следователей, Юрченко, известный в криминальной среде как Хохол, был ставленником алтайского вора в законе Нурахмана Мамырова (Мутай), который правил в преступном сообществе края почти четверть века, пишет «Коммерсантъ». Летом 2013 года Мамыров умер в одной из колоний Удмуртии.

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Теги
Георгий Смирнов
Алтайский край суд криминальный авторитет вымогательство приговор
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