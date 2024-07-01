 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Белгородский губернатор назвал срок решения проблем с отключением света

Губернатор Гладков: проблемы со светом в Белгороде решат к ночи
Сюжет
Военная операция на Украине
В Белгороде и окрестностях частично пропал свет после «внешнего воздействия на энергообъект», подачу электричества полностью вернут к ночи, пообещал Гладков. О проблемах сообщали также в двух соседних регионах
Виды Белгорода
Виды Белгорода (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

В Белгородской области полностью устранят проблемы с внеплановыми отключениями электроэнергии к 21:00, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В первую очередь свет вернут в жилые кварталы городов и сел региона. Губернатор пообещал тем, кто не может без электричества приготовить горячую еду детям, помощь волонтеров. «У нас есть работающие детские сады, больницы. Конечно, при соблюдении всех норм мы готовы эту помощь индивидуально оказать», — добавил он.

«Белгородэнерго» объяснила перебои со светом «внешним воздействием на энергообъект», не уточнив, какое было оказано воздействие и на какой объект. В Белгороде не работают некоторые светофоры, начались проблемы с водоснабжением, а ракетную опасность из-за отключения сирен решили объявлять через громкоговорители на автомобилях.

Вслед за этим о сбоях в подаче света сообщили власти соседних Воронежской и Курской областей. В «Воронежэнерго» назвали отключение электричества вынужденным решением, чтобы не допустить повреждения энергообъектов из-за сверхнормативной нагрузки.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белгородская область Вячеслав Гладков отключение электричества
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Посол Армении приехал к разрушенному ударом ВСУ дому в Белгороде
Политика
На Украине ужесточили графики отключений света
Общество
Украинцев предупредили о доступе к электричеству зимой до 4 часов в день
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Умер первый лауреат Международной букеровской премии Исмаил Кадаре Общество, 13:59
В Австралии удвоили плату за студенческую визу Общество, 13:43
Апгрейд человечества: на что способна генная терапия Pro, 13:37
Песков назвал условие для начала переговоров Москвы и Киева Политика, 13:37
Минобороны сообщило о занятых селах в ДНР и Харьковской области Политика, 13:34
Заявленная на Олимпиаду российская теннисистка снялась с Уимблдона Спорт, 13:30
В России выросла доля нераспроданных новостроек Недвижимость, 13:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как ультраортодоксы в Израиле протестовали из-за призыва в армию Политика, 13:18
Франция и Португалия — фавориты матчей 1/8 финала. Что происходит на Евро Спорт, 13:14
От ненависти до любви: как сотрудники принимают искусственный интеллект РБК и Millennium, 13:11
В Совете Федерации поддержали приостановку участия России в ПА ОБСЕ Политика, 13:11
Белгородский губернатор назвал срок решения проблем с отключением света Общество, 13:09
Судостроители решили дополнительно защитить ракетные корабли от дронов Политика, 13:06
65% паролей взломают путем перебора за минуту. Как не попасть в это число Pro, 13:04