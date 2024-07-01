Белгородский губернатор назвал срок решения проблем с отключением света

Губернатор Гладков: проблемы со светом в Белгороде решат к ночи

В Белгороде и окрестностях частично пропал свет после «внешнего воздействия на энергообъект», подачу электричества полностью вернут к ночи, пообещал Гладков. О проблемах сообщали также в двух соседних регионах

Виды Белгорода (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

В Белгородской области полностью устранят проблемы с внеплановыми отключениями электроэнергии к 21:00, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В первую очередь свет вернут в жилые кварталы городов и сел региона. Губернатор пообещал тем, кто не может без электричества приготовить горячую еду детям, помощь волонтеров. «У нас есть работающие детские сады, больницы. Конечно, при соблюдении всех норм мы готовы эту помощь индивидуально оказать», — добавил он.

«Белгородэнерго» объяснила перебои со светом «внешним воздействием на энергообъект», не уточнив, какое было оказано воздействие и на какой объект. В Белгороде не работают некоторые светофоры, начались проблемы с водоснабжением, а ракетную опасность из-за отключения сирен решили объявлять через громкоговорители на автомобилях.

Вслед за этим о сбоях в подаче света сообщили власти соседних Воронежской и Курской областей. В «Воронежэнерго» назвали отключение электричества вынужденным решением, чтобы не допустить повреждения энергообъектов из-за сверхнормативной нагрузки.