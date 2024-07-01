Курский губернатор Смирнов предупредил о дефиците света вслед за Белгородом

В Курске вслед за Белгородом предупредили о дефиците электричества

Жители Курской, Воронежской и Белгородской областей столкнулись с перебоями света из-за «технологических нарушений» и «внешнего воздействия» на энергообъект

Виды Курска (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В Курской области может сложиться «дефицит мощности электроэнергии» в связи с «технологическими нарушениями» на линии электропередачи в соседних регионах, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

«Энергетики продолжают работать над устранением аварии. Держу ситуацию на личном контроле», — добавил он.

Этим утром о перебоях со светом предупредили в Белгородской области, в энергокомпании «Белгородэнерго» объяснили ситуацию «внешним воздействием на энергообъект», не уточнив, о каком объекте и воздействии идет речь.

Ракетную опасность будут объявлять через громкоговорители на автомобилях, некоторые светофоры перестали работать, есть проблемы с давлением в системе водоснабжения.

Свет внезапно пропал и в четырех районах Воронежской области: Острогожском, Лискинском, Кантемировском и Каменском. В «Воронежэнерго» назвали отключение вынужденным, чтобы не допустить повреждения энергообъектов вследствие сверхнормативной нагрузки. Затем власти предупредили, что свет в ближайшие дни будет периодически пропадать в девяти районах области, однако эти отключения назвали плановыми.