«Трансмашхолдинг» назвал причину разъединения вагонов «Иволги»

«Трансмашхолдинг» назвал причиной разъединения вагонов «Иволги» скрытый производственный дефект сцепного устройства и пообещал оштрафовать производителя. Инцидент произошел 27 июня на станции МЦД-3 Кратово

Причиной разъединения вагонов поезда «Иволга» 27 июня на МЦД-3 стал скрытый производственный дефект сцепного устройства, сообщили РБК в пресс-службе «Трансмашхолдинга».

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«Экспертная группа сделала заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства», — говорится в сообщении компании.

В течение пяти дней «Трансмашхолдинг» пообещал проверить поезда «Иволга» из поставки 2024 года и усилить контроль над сцепными устройствами. «К поставщику [сцепного устройства с дефектом] будут применены штрафные санкции», — сказали там.

«Трансмашхолдинг» — производитель поездов «Иволга». На линиях Московского центрального диаметра курсируют поезда четырех поколений, последние версии электричек запустили в мае 2024 года. Они оснащены тремя дверьми в промежуточных вагонах и могут перевозить на 100 человек больше, чем предыдущие модификации. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что поезд «Иволга 4.0» на 97% состоит из российских комплектующих.

Инцидент произошел днем 27 июня на станции МЦД-3 Кратово. После отрыва вагона поезд остановился, пассажиры успели выйти на платформу. Состав убрали с путей с помощью вспомогательного локомотива. В Центральной пригородной пассажирской компании не назвали причину произошедшего, но анонсировали совместную с «Трансмашхолдингом» проверку.

В апреле «Иволга» при выезде из подмосковного депо Нахабино столкулась с тепловозом, с рельсов сошел головной вагон поезда. В МЖД объясняли, что электропоезд проводил «маневровые передвижения», в нем не было пассажиров. Авария не повлияла на движение пригородных электричек Рижского направления и МЦД-2.