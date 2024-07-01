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Общество ,  
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Врачи оценили идею лечения деменции у мужчин и женщин «Виагрой»

Ученый Кондрахин: силденафил влияет на сосудистый кровоток, но опосредованно
Исследование Оксфордского университета показало, что силденафил увеличивает кровоток в крупных и в мелких сосудах головного мозга. Говорить про лечение деменции в этом случае преждевременно, полагает нутрициолог Никитина
Фото: i viewfinder / Shutterstock
Фото: i viewfinder / Shutterstock

Применение силденафила, международного непатентованного названия активного вещества в препарате «Виагра», в лечении деменции является очевидным шагом, сказал врач-гериатр, геронтолог, нейрофизиолог Валерий Новоселов.

Специалист отметил, что «фактически на 100 человек любого возраста, у нас 1,5 человека синдром деменции». По его словам, сейчас ученые и врачи не могут излечивать этот синдром, можно только замедлять его течение.

Деменция — это сложная проблема, «у кого-то она бывает, у кого-то есть так называемый наследственный фактор», рассказала РБК врач психотерапевт, семейный системный терапевт, сексолог, нутрициолог Лариса Никитина. Специалист подчеркнула, что сосудами необходимо заниматься с 30 лет, или даже раньше, чтобы они были эластичными. По ее мнению, для них вредно курение и неправильное питание.

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Общество
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Новое исследование, проведенное Оксфордским университетом, показало, что силденафил усиливает приток крови к мозгу и улучшает функцию кровеносных сосудов головного мозга у пациентов с повышенным риском развития сосудистой деменции. Вещество увеличивает кровоток как в крупных, так и в мелких сосудах головного мозга, усиливает реакцию кровотока на воздействие углекислого газа, что указывает на улучшение функции сосудов головного мозга. Силденафил вызывает меньше побочных эффектов по сравнению с цилостазолом (аналогичным препаратом), в частности, реже вызывает диарею.

«Это первое исследование, которое показало, что силденафил проникает в кровеносные сосуды головного мозга у людей с этим заболеванием, улучшая кровоток и чувствительность этих кровеносных сосудов. Эти два ключевых фактора связаны с хроническим повреждением мелких кровеносных сосудов головного мозга, что является наиболее распространенной причиной сосудистой деменции», — сказал доктор Аластер Уэбб, доцент Центра профилактики инсульта и деменции Вольфсона при Оксфордском университете.

В исследовании участвовали 75 человек, которые переносили микроинсульты и у которых были признаки заболевания мелких сосудов легкой и средней степени тяжести. Каждый участник получал силденафил, цилостазол или плацебо в течение трех недель.

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Технологии и медиа
Фото:David Ramos / Getty Images

«Есть предположение о том, что гипоксия, тканевая гипоксия и циркуляционная гипоксия мозга играют роль в развитии синдрома деменции», и в этой связи применение силденафила может дать положительный результат, сказал Новоселов по поводу публикации. Он подчеркнул, что нужно искать более серьезную доказательную базу — более широкие клинические исследования. Он уточнил, что способ описанный учеными Оксфорда может помочь женщинам в лечении деменции, но для этого также нужны исследования.

Силденафил сам по себе хорошо снижает артериальное давление, влияет на сосудистый кровоток, но не напрямую, а опосредованно, сообщил РБК старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Если посмотреть внимательно статью, то подчеркивается, что применение этого препарата, в частности, еще не до конца изучено, требуются дальнейшие изучения, дальнейшие возможные контролируемые исследования и посмотреть, насколько это все будет действительно эффективно с точки зрения мозгового кровотока», — сказал он.

Кондрахин отметил, что невозможно выделять отдельно в организме сосуды для, к примеру, только головного мозга, поэтому действительно можно сказать, что есть воздействие препарата на другие сосуды и альфа блокирующего эффекта (им является силденафил). «Собственно, в статье написано, что возможны влияния, потому что идет изменение гемодинамики», — отметил он.

Эксперт добавил, что «для женщин можно рассчитывать действие на сосудистую звено и, да, действительно, при легкой гипертензии тоже корректировать этими препаратами с силденафилом».

Говорить в случае с силденофилом про лечение деменции преждевременно, так как проведено лишь выборочное исследование на 75 пациентах, отметила Никитина. Она подчеркнула, что это не клинические испытания, а препарат достаточно непростой, так как у него много побочных эффектов, к примеру при больших дозах влияет на печень. У виагры вообще нет показаний для применения женщинами, уточнила специалист.

В лучшем случае «в ближайшие пять лет ученые всего мира приблизятся к лечению сосудистой деменции, потому что сейчас с этим все не очень хорошо обстоит», сказала Никитина.

«Виагра» — это торговое название лекарственного средства силденафил. Вещество было синтезировано химиками компании Pfizer в Англии. Первые клинические испытания препарата на людях были проведены в начале 1990-х годов.

Изначально препарат был предназначен для лечения гипертонии и стенокардии. В ходе клинических испытаний, было обнаружено, что препарат не может применяться для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, но его возможно использовать для лечения эректильной дисфункции.

У силденафила есть ряд побочных эффектов, такие как: головная боль, головокружение, диспепсия, приливы крови к лицу, в редких случаях — временное нарушение зрения.

В марте ученые из Кливлендской клиники выяснили, что препарат «Виагра» способен предотвратить снижение когнитивных способностей у человека и помочь в профилактике болезни Альцгеймера.

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Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Анастасия Серова Анастасия Серова, Георгий Смирнов
виагра Врачи деменция
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