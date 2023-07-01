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В Казахстане ограничили скорость езды на электросамокатах

В Казахстане ограничили скорость езды на электросамокатах
Теперь водители электросамокатов должны передвигаться по велосипедным дорожкам, а на тротуарах скорость не должна превышать 6 км/ч
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Казахстане электрические самокаты признали транспортными средствами, которые могут двигаться со скоростью не более 25 км/ч. Теперь водители должны передвигаться по велосипедным дорожкам, а при езде по тротуару скорость не должна превышать 6 км/ч, сообщает Tengrinews.kz.

Допускается также передвижение на самокатах по правому краю проезжей части с соблюдением правил. Однако управлять ими на дороге могут только граждане старше 18 лет. Водитель должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

На электросамокатах запрещается перевозить грузы и пассажиров, водители должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках, уточняет Nur.kz.

Вице-министр внутренних дел Сакен Сарсенов сообщал, что водители самокатов будут привлекаться к административной ответственности по ст. 593 КоАП (несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов), а также по ст. 620 (нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения). В обоих случаях нарушителям грозит штраф в размере 17,25 тыс. тенге (3,3 тыс. руб.).

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон об электросамокатах 29 июня. До этого документ приняли депутаты мажилиса и сенат.

Весной в России ограничили скорость езды на электросамокатах. Последние, как и гироскутеры, электроскейстборды, сегвеи, моноколеса, были приравнены к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). На них разрешено ездить со скоростью до 25 км/ч, при этом масса самого устройства не должна превышать 35 кг. Детям до семи лет можно передвигаться на СИМ только по тротуарам и велопешеходным дорожкам в сопровождении взрослого. С 14 лет позволено выезжать на обочину дороги или правый край проезжей части, если тротуаров нет.

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