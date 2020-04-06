В Москве за сутки число пациентов с COVID-19 увеличилось на 591

Фото: АГН «Москва»

В Москве за последние сутки зафиксирован 591 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

По сравнению с предыдущим днем заболеваемость выросла: так, 5 апреля столичные власти сообщали лишь о 536 новых случаях.

К 6 апреля в Москве общее число пациентов с коронавирусом достигло 4484 человек, из них 206 выздоровели, 29 умерли. Всего в России заболели 6343 человека (плюс 954 новых пациента за сутки).

По данным оперштаба, почти 85% заболевших в столице в возрасте до 65 лет. В возрастной категории от 18 до 45 лет заболели 264 человека, от 46 до 65 лет — 204. Кроме того, 93 диагноза COVID-19 поставили лицам старше 66 лет. В Москве также заболели 30 детей.