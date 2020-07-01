Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 июля

В России за время самоизоляции вырос рынок нелегальных косметических инъекций, для борьбы с вирусом предложили стратегию «трех Т», в США предупредили о риске 100 тыс. заражений в день — главные новости о пандемии в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 647,8 тыс. (6693 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 9320 человек (154 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 412,6 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве от коронавируса за прошлые сутки умерли 35 человек. Общее число жертв в столице превысило 3,8 тыс.

Вирусологи на фоне новой вспышки коронавируса в Казахстане предложили для России тактику «трех Т», чтобы помешать распространению инфекции: трафик — закрытие границ, тестинг — максимально широкое тестирование для раннего выявления носителей, а также трейсинг — отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

По оценке аналитиков фармацевтического издания «Новости GMP», во время режима самоизоляции — с 30 марта по 14 июня — в России в два с лишним раза вырос рынок нелегальных косметических инъекций (по сравнению с тем же периодом прошлого года). За это время было проведено свыше 500 тыс. процедур, хотя более половины косметологов были вынуждены приостановить работу.

Россия в последние недели идет «хорошим путем», и он приводит к снижению заболеваемости COVID-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Российская промышленность благодаря накопленному опыту и созданным запасам способна справиться с тремя волнами коронавируса, считает глава Минпромторга Денис Мантуров. Ранее он допускал, что по итогам года объем промпроизводства страны в целом может снизиться на 8,6%.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 10 млн, более 503 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 10,4 млн человек, из них 510 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 2,63 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,4 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (566,8 тыс.), Великобритания — на пятом (более 314 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Число выявленных за день зараженных COVID-19 в Соединенных Штатах может вырасти до 100 тыс., считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи. Сейчас суточный прирост составляет более 40 тыс. случаев.

Россия не вошла в список из 14 стран, для въезда из которых с 1 июля будут открыты границы Евросоюза. Белый список, в который будут включаться страны, где ситуация с COVID-19 не хуже, чем в ЕС, планируется пересматривать каждые две недели.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.