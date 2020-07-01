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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 июля

В России за время самоизоляции вырос рынок нелегальных косметических инъекций, для борьбы с вирусом предложили стратегию «трех Т», в США предупредили о риске 100 тыс. заражений в день — главные новости о пандемии в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
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0 (за сутки)
Заразились
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Умерли
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Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 647,8 тыс. (6693 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 9320 человек (154 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 412,6 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве от коронавируса за прошлые сутки умерли 35 человек. Общее число жертв в столице превысило 3,8 тыс.
  • Вирусологи на фоне новой вспышки коронавируса в Казахстане предложили для России тактику «трех Т», чтобы помешать распространению инфекции: трафик — закрытие границ, тестинг — максимально широкое тестирование для раннего выявления носителей, а также трейсинг — отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • По оценке аналитиков фармацевтического издания «Новости GMP», во время режима самоизоляции — с 30 марта по 14 июня — в России в два с лишним раза вырос рынок нелегальных косметических инъекций (по сравнению с тем же периодом прошлого года). За это время было проведено свыше 500 тыс. процедур, хотя более половины косметологов были вынуждены приостановить работу.

  • Россия в последние недели идет «хорошим путем», и он приводит к снижению заболеваемости COVID-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Российская промышленность благодаря накопленному опыту и созданным запасам способна справиться с тремя волнами коронавируса, считает глава Минпромторга Денис Мантуров. Ранее он допускал, что по итогам года объем промпроизводства страны в целом может снизиться на 8,6%.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 10 млн, более 503 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 10,4 млн человек, из них 510 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 2,63 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,4 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (566,8 тыс.), Великобритания — на пятом (более 314 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Число выявленных за день зараженных COVID-19 в Соединенных Штатах может вырасти до 100 тыс., считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи. Сейчас суточный прирост составляет более 40 тыс. случаев.

  • Россия не вошла в список из 14 стран, для въезда из которых с 1 июля будут открыты границы Евросоюза. Белый список, в который будут включаться страны, где ситуация с COVID-19 не хуже, чем в ЕС, планируется пересматривать каждые две недели.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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