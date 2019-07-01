Черногория выдала России экс-главу лишенного лицензии банка

Бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина обвиняют в хищении 52,5 млн руб.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Из Черногории в Россию экстрадировали бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина, обвиняемого в хищении 52,5 млн руб. Сообщение об этом размещено на сайте Генпрокуратуры России.

«Из Черногории в Россию экстрадирован Сергей Ильин для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере)», — сообщили в надзорном ведомстве.

Правоохранительные органы считают, что в 2009 году Ильин в составе организованной группы «подобрал не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность фиктивные организации», после чего его соучастники изготовили поддельные документы.

В августе 2009 года документы были переданы в кредитный отдел банка. Ильин использовал свое служебное положение и эти кредиты одобрил, после чего на счета фиктивных компаний были перечислены 52,5 млн руб., которые и были похищены, говорится в сообщении Генпрокуратуры.