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Во вбросе слухов о продаже Фирташем доли в «Интере» заподозрили рейдеров
Компания Group DF опровергла распространенную украинскими СМИ информацию о продаже Фирташем доли в телеканале «Интер». Ранее покупателем акций был назван Виктор Медведчук
Фото: Nazar Furyk / Zuma / ТАСС

Компания Group DF заявила об отсутствии переговоров по поводу продажи доли миллиардера Дмитрия Фирташа в украинском телеканале «Интер» и «категорически опровергла» появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что акции уже проданы.

«Появление данной информации является намеренным информационным вбросом, запущенным политическими оппонентами Дмитрия Фирташа. Также речь может идти о недобросовестной конкуренции, вплоть до подготовки рейдерской атаки на медиа-актив Group DF», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Накануне, 30 июня, агентство УНИАН со ссылкой на информацию из Telegram-канала украинского Института анализа и менеджмента политики (ИАМП) сообщило, что новым совладельцем «Интера» стал бизнесмен Виктор Медведчук, которого украинские СМИ постоянно называют кумом Путина.

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«Свою долю 80% акций ЧАО «Телеканал «Интер» он [Фирташ] продал Виктору Медведчуку, который владеет медиахолдингом «Новости», — процитировало УНИАН сообщение ИАМП.

Позднее телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Медведчука это сообщение опроверг. «Эта информация не соответствует действительности. Нет ни факта приобретения канала или доли в нем, ни каких-либо планов по осуществлению подобной сделки», — отмечалось в заявлении пресс-службы Медведчука.

Фирташ — основатель и владелец Group DF с активами в энергетике и банковском секторе, а также в химической промышленности. Он был задержан в Австрии в марте 2014 года по запросу властей США, которые заподозрили его в коррупции. 25 июня Верховный суд Австрии согласился экстрадировать Фирташа в США.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Фирташ, Виктор Медведчук
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