Во вбросе слухов о продаже Фирташем доли в «Интере» заподозрили рейдеров

Компания Group DF заявила об отсутствии переговоров по поводу продажи доли миллиардера Дмитрия Фирташа в украинском телеканале «Интер» и «категорически опровергла» появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что акции уже проданы.
«Появление данной информации является намеренным информационным вбросом, запущенным политическими оппонентами Дмитрия Фирташа. Также речь может идти о недобросовестной конкуренции, вплоть до подготовки рейдерской атаки на медиа-актив Group DF», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Накануне, 30 июня, агентство УНИАН со ссылкой на информацию из Telegram-канала украинского Института анализа и менеджмента политики (ИАМП) сообщило, что новым совладельцем «Интера» стал бизнесмен Виктор Медведчук, которого украинские СМИ постоянно называют кумом Путина.
«Свою долю 80% акций ЧАО «Телеканал «Интер» он [Фирташ] продал Виктору Медведчуку, который владеет медиахолдингом «Новости», — процитировало УНИАН сообщение ИАМП.