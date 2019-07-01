Во вбросе слухов о продаже Фирташем доли в «Интере» заподозрили рейдеров

Во вбросе слухов о продаже Фирташем доли в «Интере» заподозрили рейдеров

Компания Group DF опровергла распространенную украинскими СМИ информацию о продаже Фирташем доли в телеканале «Интер». Ранее покупателем акций был назван Виктор Медведчук

Фото: Nazar Furyk / Zuma / ТАСС

Компания Group DF заявила об отсутствии переговоров по поводу продажи доли миллиардера Дмитрия Фирташа в украинском телеканале «Интер» и «категорически опровергла» появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что акции уже проданы.

«Появление данной информации является намеренным информационным вбросом, запущенным политическими оппонентами Дмитрия Фирташа. Также речь может идти о недобросовестной конкуренции, вплоть до подготовки рейдерской атаки на медиа-актив Group DF», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Накануне, 30 июня, агентство УНИАН со ссылкой на информацию из Telegram-канала украинского Института анализа и менеджмента политики (ИАМП) сообщило, что новым совладельцем «Интера» стал бизнесмен Виктор Медведчук, которого украинские СМИ постоянно называют кумом Путина.

«Свою долю 80% акций ЧАО «Телеканал «Интер» он [Фирташ] продал Виктору Медведчуку, который владеет медиахолдингом «Новости», — процитировало УНИАН сообщение ИАМП.