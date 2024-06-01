МЧС предложило закрепить права иностранцев пользоваться убежищами
МЧС предложило внести поправки в постановление правительства о порядке создания объектов гражданской обороны, в том числе прописать в них, что пользоваться убежищами в мирное и военное время могут находящиеся в России иностранцы.
Согласно действующей редакции документа от 1999 года, «для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, включая метрополитены».
В пояснительной записке к проекту МЧС говорится, что к термину «население» часто возникают вопросы. Ведомство предлагает уточнить, что в состав населения входят «граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации».
В этом же проекте министерство предложило создать в России мобильные убежища модульного типа для защиты от воздействия всех видов современного оружия, в том числе ядерного и химического. Как отметили в ведомстве, уже имеющихся убежищ недостаточно для всего населения, «а многие заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства технически невозможно приспособить под защитные сооружения гражданской обороны».
По данным Счетной палаты на 2016 год, в России было 16 448 защитных сооружений. В ноябре 2022-го "РБК-Недвижимость" писал, что в стране вырос спрос на частные бункеры после начала военных действий на Украине.
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