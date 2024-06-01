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Общество ,  
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МЧС предложило закрепить права иностранцев пользоваться убежищами

В МЧС отметили, что к термину «население», которое может пользоваться укрытиями в мирное и военное время, возникают вопросы. Ведомство предлагает уточнить, что под ним понимают граждан России, иностранцев и лиц без гражданства
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

МЧС предложило внести поправки в постановление правительства о порядке создания объектов гражданской обороны, в том числе прописать в них, что пользоваться убежищами в мирное и военное время могут находящиеся в России иностранцы.

Согласно действующей редакции документа от 1999 года, «для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, включая метрополитены».

В пояснительной записке к проекту МЧС говорится, что к термину «население» часто возникают вопросы. Ведомство предлагает уточнить, что в состав населения входят «граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации».

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В этом же проекте министерство предложило создать в России мобильные убежища модульного типа для защиты от воздействия всех видов современного оружия, в том числе ядерного и химического. Как отметили в ведомстве, уже имеющихся убежищ недостаточно для всего населения, «а многие заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства технически невозможно приспособить под защитные сооружения гражданской обороны».

По данным Счетной палаты на 2016 год, в России было 16 448 защитных сооружений. В ноябре 2022-го "РБК-Недвижимость" писал, что в стране вырос спрос на частные бункеры после начала военных действий на Украине.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МЧС убежище Укрытие иностранцы
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