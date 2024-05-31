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МЧС предложило создать в России модульные убежища от ядерного и химоружия

МЧС предложило создать модульные убежища для защиты от всех видов оружия
В МЧС считают, что имеющихся убежищ недостаточно, а многие подземные помещения технически невозможно приспособить под эти цели. Ядерные и прочие убежища ведомство предложило сделать модульными с учетом опыта спецоперации
Мобильное убежище гражданской обороны &laquo;КУБ-М&raquo;
Мобильное убежище гражданской обороны «КУБ-М» (Фото: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ))

МЧС предложило внести поправки в постановление о порядке создания объектов гражданской обороны, которые среди прочего подразумевают появление в России убежищ модульного типа для защиты от всех видов оружия — ядерного, химического, биологического, обычных средств поражения, поражающих концентраций опасных веществ и т.д.

В действующей редакции документа, который был утвержден в 1999 году, говорится, что объекты гражданской обороны можно построить либо использовать в их качестве здания и сооружения, станций и линий метро, а также объекты, предназначенные для обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Убежища строятся «для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах».

В проекте, который подготовило МЧС, создавать объекты гражданской обороны предлагают путем «возведения объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов».

МЧС предложило организовывать укрытия в любых подвалах в случае конфликта
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В пояснительной записке к проекту говорится, что имеющихся в России убежищ недостаточно, чтобы укрыть все население, «а многие заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства технически невозможно приспособить под защитные сооружения гражданской обороны».

В записке отмечается также, что систему управления гражданской обороны предлагается усовершенствовать «с учетом опыта специальной военной операции».

По подсчетам Счетной палаты на 2016 год, в России было 16 448 защитных сооружений. Летом 2023 года в МЧС заявили, что прорабатывают правовые механизмы использования любых подземных сооружений в качестве укрытий для населения в случае военного конфликта.

В декабре Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС сообщил, что разработал мобильное убежище модульного типа «КУБ-М» для защиты от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности. В базовой комплектации оно вмещает 54 человека и технический блок.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МЧС убежище оружие ядерное оружие гражданская оборона Укрытие
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