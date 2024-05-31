Как выглядит мобильное убежище МЧС от ядерного и химического оружия

Фото: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) Фото: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) Фото: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) Фото: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) Фото: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

МЧС показало мобильные убежища модульного типа, которые могут помочь в защите от ядерного и химического оружия. Также они помогают защититься от биологического оружия, обычных средств поражения и других, считают в ведомстве. Там указали, что убежищ, которые есть в России, недостаточно для всего населения, а многие заглубленные помещения «технически невозможно приспособить под защитные сооружения гражданской обороны».

Для этого в ведомстве предложили внесли поправки в постановление о порядке создания объектов гражданской обороны.

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Убежище «КУБ-М» было разработано учеными ВНИИ ГОЧС. Оно сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции, которые можно укрепить бетонными блоками. В одно убежище помещаются 54 человека. В нем есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция мощностью 15 кВт. Перевезти такое убежище можно на фуре.