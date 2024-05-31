Как выглядит мобильное убежище МЧС от ядерного и химического оружия
МЧС показало мобильные убежища модульного типа, которые могут помочь в защите от ядерного и химического оружия. Также они помогают защититься от биологического оружия, обычных средств поражения и других, считают в ведомстве. Там указали, что убежищ, которые есть в России, недостаточно для всего населения, а многие заглубленные помещения «технически невозможно приспособить под защитные сооружения гражданской обороны».
Для этого в ведомстве предложили внесли поправки в постановление о порядке создания объектов гражданской обороны.
Убежище «КУБ-М» было разработано учеными ВНИИ ГОЧС. Оно сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции, которые можно укрепить бетонными блоками. В одно убежище помещаются 54 человека. В нем есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция мощностью 15 кВт. Перевезти такое убежище можно на фуре.
Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию
Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин
Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности
Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии
Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца
Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией
Названы 5 основных категорий покупателей вина
В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями
Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов