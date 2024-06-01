На летних верандах в России разрешили продавать алкоголь

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В России с сегодняшнего дня разрешена продажа алкоголя на летних верандах кафе. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным.

Разрешение распространяется на заведения с действующей лицензией на продажу алкогольной продукции, дополнительных разрешений получать не нужно. Летние веранды должны быть оформлены с соблюдением всех требований к размещению.

Поводом для инициативы послужили обращения владельцев ресторанов из-за жалоб и конфликтных ситуаций, связанных с распитием алкоголя на территории летних кафе. В пояснительной записке говорится, что поддержка добросовестных предприятий по оказанию услуг общественного питания будет способствовать развитию конкуренции и положительно скажется на развитии внутреннего туризма в России.

В Москве власти в 2022 году разрешили продажу алкоголя крепостью не более 16,5% на летних верандах, в музеях, концертных залах и стадионах столицы. Представители отрасли говорили газете «Ведомости», что раньше продажа алкоголя на летних верандах, грозила владельцам штрафами от 100 тыс. до 150 тыс. руб. или лишением лицензии, а посетителей за распитие спиртных напитков могли привлечь к ответственности.

В этом году в Москве более 3,7 тыс. ресторанов и кафе открыли летние веранды. Все они включены в городскую схему размещения, а если летнее кафе создается по индивидуальному решению, то должно пройти экспертизу на соответствие требованиям технических регламентов, строительных правил и государственных стандартов. Сезон летних веранд в столице продлится до 1 ноября, сообщается на сайте мэра Москвы.