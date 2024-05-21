Госдума разрешила продавать алкоголь на летних верандах кафе

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних кафе. Документ опубликован в законодательной базе Госдумы.

Продавать спиртное разрешат в сезонных залах — на верандах и в двориках, которые являются частью ресторана или кафе. У заведения должна быть лицензия на продажу алкогольной продукции, получать отдельную не потребуется.

Поводом для принятия поправки стали обращения рестораторов из-за большого количества конфликтных ситуаций, связанных с распитием алкогольной продукции в летних залах.

Меры должны заработать с 1 июня 2024 года. Они пока не затронут новые регионы — в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях до 2026 года будет действовать переходный период.

В некоторых субъектах, напротив, уже разрешена продажа алкоголя на летних верандах, в частности в Москве. В 2022 году власти столицы разрешили продавать алкоголь крепостью до 16% в летних кафе, подведомственных департаменту культуры столицы музеях и концертных залах, а также в спортивных сооружениях.