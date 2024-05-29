Алкоголь на верандах летних кафе разрешили продавать с 1 июня
Разрешение продавать алкогольные напитки в российских летних кафе с 1 июня вступило в силу. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Продажа спиртного становится допустима в сезонных залах — во двориках и на верандах, которые являются частью ресторана или кафе. Торговля разрешена в рамках уже имеющихся у заведений лицензий, дополнительную получать не нужно.
Разрешение пока не затронет Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области, где до 2026 года будет действовать переходный период.
Раньше госрегулирование производства и оборота алкогольной продукции в стране не предусматривало розничную продажу спиртного в летних кафе. Соответствующую поправку приняли после массовых обращений рестораторов.
Закрепление в законодательстве положений, разрешающих розничную продажу алкоголя в сезонных заведениях, позволит создать стабильные и понятные условия для такой торговли, указано в пояснительной записке к закону.
В Москве в 2022 году разрешили продавать алкоголь крепостью до 16% в летних кафе, подведомственных департаменту культуры столицы музеях и концертных залах, а также в спортивных сооружениях.
В некоторых российских регионах по определенным дням — например 1 июня, в День защиты детей — продажа алкоголя запрещается везде, кроме кафе и специальных хозяйств.
Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд
В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео
С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности
Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло
FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России
Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности
В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео
В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай
«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах
Безалкогольное вино: альтернатива или нет