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Новые законы в России ,  
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Алкоголь на верандах летних кафе разрешили продавать с 1 июня

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Новые законы в России
Ранее соответствующий закон приняли депутаты Госдумы. Новые нормы начнут действовать с 1 июня
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Разрешение продавать алкогольные напитки в российских летних кафе с 1 июня вступило в силу. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Продажа спиртного становится допустима в сезонных залах — во двориках и на верандах, которые являются частью ресторана или кафе. Торговля разрешена в рамках уже имеющихся у заведений лицензий, дополнительную получать не нужно.

Разрешение пока не затронет Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области, где до 2026 года будет действовать переходный период.

Госдума разрешила продавать алкоголь на летних верандах кафе
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Раньше госрегулирование производства и оборота алкогольной продукции в стране не предусматривало розничную продажу спиртного в летних кафе. Соответствующую поправку приняли после массовых обращений рестораторов.

Закрепление в законодательстве положений, разрешающих розничную продажу алкоголя в сезонных заведениях, позволит создать стабильные и понятные условия для такой торговли, указано в пояснительной записке к закону.

В Москве в 2022 году разрешили продавать алкоголь крепостью до 16% в летних кафе, подведомственных департаменту культуры столицы музеях и концертных залах, а также в спортивных сооружениях.

В некоторых российских регионах по определенным дням — например 1 июня, в День защиты детей — продажа алкоголя запрещается везде, кроме кафе и специальных хозяйств.

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Мария Гусарова
летние кафе алкоголь Владимир Путин законы
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